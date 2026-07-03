Bernexpo: Roger Schnegg wird CEO

Publiziert am 03.07.2026

Der Verwaltungsrat der Bernexpo AG hat Roger Schnegg zum neuen CEO ernannt. Der 58-jährige Betriebsökonom HWV ist derzeit CEO von Swiss Olympic, dem Dachverband des Schweizer Sports, den er seit 2012 leitet.

Schnegg war bereits von 1996 bis 1998 als Leiter der Abteilung Messen und Events Mitglied der Geschäftsleitung der Bernexpo. «Die Bernexpo begleitet und prägt mich seit vielen Jahren. Ich freue mich darauf, diesen bedeutenden Eventstandort gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln», wird Schnegg in einer Mitteilung zitiert.

Der Verwaltungsrat sieht in Schnegg laut Mitteilung die geeignete Besetzung, um das Unternehmen auf dem eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiterzuführen, die Festhalle strategisch zu positionieren und neue Geschäftsmodelle voranzutreiben. Verwaltungsratspräsident Pascal Jenny sagt: «Für uns als Verwaltungsrat ist wichtig, dass die Bernexpo nach einer anspruchsvollen Phase verlässlich Stabilität und unternehmerische Energie ausstrahlt.»

Schnegg folgt auf Tom Winter, der nach fünf Jahren als CEO, Bernexpo verlässt (persoenlich.com berichtete). Unter Winters Führung durchlief die Bernexpo AG verschiedene Herausforderungen: Das Unternehmen navigierte durch die Corona-Pandemie, baute die digitale Kompetenz aus und stärkte die Veranstaltungspipeline. Als weiteres Projekt realisierte Winter den Bau und die Eröffnung der Neuen Festhalle.

Der neue CEO kündigte an, die Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport vertiefen zu wollen, um den Standort Bern als Drehscheibe für Messen, Events und Kongresse zu stärken. (pd/spo)