Publiziert am 24.06.2026

Pünktlich zur Fussball-Weltmeisterschaft lanciert Sigg gemeinsam mit der Agentur Andfrank die digitale Promotion «Bist du TreffSigger?». Herzstück der Kampagne ist ein interaktives Torwandschiessen, das Fussballfans spielerisch aktivieren, Leads generieren und gleichzeitig die limitierten WM-Sondereditionen von Sigg ins Zentrum stellen soll, heisst es in einer Mitteilung.

Visuell setzt die Kampagne auf eine eigens entwickelte 3D-Gamification-Bildwelt mit Stadionatmosphäre, dynamischen Animationen und einer spielerischen User Journey. Neben der kreativen Leitidee entwickelte Andfrank das komplette Kampagnenkonzept – von Naming, Promotions-Meccano, Key Visual und Promotionslogo bis hin zur Landingpage, dem Game Design sowie sämtlichen Werbemitteln für die Märkte Schweiz und Deutschland. Die technische Entwicklung und Umsetzung des Spiels erfolgte gemeinsam mit spezialisierten Umsetzungspartnern. (pd/spo)