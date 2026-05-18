Publiziert am 18.05.2026

NetGrowth wird mit sofortiger Wirkung zum exklusiven Vertriebspartner von Multilocal in den DACH-Märkten. Das Schweizer Unternehmen vertritt bereits internationale Partner im Bereich der digitalen Werbung und bietet Werbekunden sowie Agenturen lokale Beratung und Marktzugang.

Im Zentrum des Multilocal-Angebots steht die Plattform Cureon, die Werbekunden bei der Durchführung programmatischer Kampagnen in digitalen Medienumfeldern unterstützen soll. Die Technologie wird über mehrere programmatische Plattformen bereitgestellt und soll Werbetreibenden Zugang zu kuratiertem Inventar und datengestütztem Targeting ermöglichen, ohne Bindung an ein einzelnes Ökosystem.

In der Schweiz sind laut Mitteilung bereits vier Agenturen und fünf Kunden aktiv. Konkrete Umsatz- oder Kampagnenzahlen nennt das Unternehmen nicht.

«Multilocal bietet genau das, was der Markt heute braucht: mehr Transparenz, höhere Qualität beim programmatischen Einkauf und messbare Leistung», lässt sich Arend Hendriks, Managing Director von NetGrowth, in der Mitteilung zitieren.

Multilocal wurde 2019 von zwei ehemaligen Microsoft-Führungskräften gegründet und positioniert sich im Bereich kuratierter Marktplätze für programmatische Werbung. CEO und Co-Founder James Leaver betont, NetGrowth bringe «wertvolles lokales Fachwissen» für die weitere Expansion in den DACH-Märkten mit. (pd/nil)