Amorana: Sex-Toy-Schwimmreifen sorgen für Aufsehen

Publiziert am 24.06.2026

Wer in den vergangenen Tagen am Greifensee unterwegs war, konnte zwischen Stand-up-Paddles und Luftmatratzen ungewöhnliche Badebegleiter entdecken: Das Zürcher Sex-Toy-Unternehmen Amorana verlegte sein Headquarter kurzerhand ans Ufer und lancierte dort eine Guerilla-Aktion unter dem Motto «Sex Toys auf dem Greifensee».

Statt aufblasbare Flamingos und Einhörner trieben überdimensionierte, eigens angefertigte Nachbildungen eines Womanizers und eines klassischen Dildos auf dem Wasser. Die Aktion zog laut Unternehmen zahlreiche Blicke, viele Lacher und etliche Smartphone-Kameras auf sich.

«Wir wollten den perfekten Sommertag nutzen, um die Menschen mit viel Humor zu überraschen und gleichzeitig ein wichtiges Zeichen für die Enttabuisierung zu setzen», erklärt Miriam Otero, Brand-Verantwortliche von Amorana, in einer Mitteilung.

Die Reaktionen am Greifensee fielen gemäss Amorana durchwegs positiv aus. Statt betretenem Schweigen habe es begeisterten Applaus und Daumen nach oben gegeben, einige Badegäste hätten am liebsten selbst eine Runde mit dem Dildo-Reifen geschwommen. (pd/spo)