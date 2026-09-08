APG|SGA: Sichert sich Zuschlag von TransN

Publiziert am 08.09.2026

Die Ausschreibung umfasste sämtliche analogen Werbeflächen der TransN-Fahrzeugflotte sowie sieben F12- und vier F4-Flächen. Bei allen drei Vergabekriterien – kommerzielles Angebot, Qualität der Dienstleistungen und Eignung des Bieters – habe APG|SGA jeweils die beste Bewertung erhalten, heisst es in einer Medienmitteilung.

TransN ist laut eigenen Angaben das grösste Transportunternehmen im Kanton Neuenburg: Das Liniennetz ist 293 Kilometer lang, die Flotte umfasst 172 Fahrzeuge – 108 Busse, 42 Trolleybusse, 17 Züge und fünf Standseilbahnen –, jährlich werden rund 28,5 Millionen Fahrgäste befördert.

Olivier Chabanel, Leiter Partner Market Romandie bei APG|SGA, lässt sich in der Mitteilung zitieren, der Zuschlag bestätige «die Wettbewerbsfähigkeit der APG|SGA» sowie das Vertrauen in ihre «langjährige Erfahrung» und «Vermarktungskompetenz». Die Partnerschaft mit TransN erweitere zudem das Portfolio im französischsprachigen Landesteil.

Mit dem neuen Mandat baut APG|SGA ihr Angebot für Werbung im öffentlichen Verkehr in der Region Neuenburg und im Jurabogen aus. (pd/nil)