Jung von Matt Impact: Drei Neuzugänge im Social-Team

Publiziert am 14.07.2026

Die Digitalmarketingagentur Jung von Matt Impact erweitert ihr Social-Team per 1. Juli um drei neue Mitarbeitende. David Meury übernimmt die Rolle des Social Media & Creator Managers, Jonas Reust und Céline Gloor stossen als Social Media Creatives dazu. Sie verstärken das bestehende Team rund um Carina Müller, Head of Social Media.

David Meury war bis 2026 als Redaktor, Autor, Produzent und Moderator für das Jugendprogramm von SRF tätig und prägte dort Formate wie «SRF Zwei am Morge», «SRF Studio 404» sowie die Realityshows «Battle Mansion» und «Fight 4 Flags».

Jonas Reust war zuvor als Global Social Media Specialist bei On tätig und ist nebenberuflich als Content Creator aktiv. Céline Gloor wechselt von Jung von Matt Neckar zu Jung von Matt Impact, wo sie bislang als Trainee Concept Creative im Rahmen des Nachwuchsprogramms «JvM Academy» arbeitete. Zuvor war sie bei der Agentur Zeam als Concept Creative tätig.

Bereits seit 2025 gehört zudem Charline Giebel als Social Content Creator zum Team. Die ZHdK-Absolventin in Trends & Identity bringt Erfahrung als Set-Designerin in der Foto- und Filmproduktion mit.

Mit den Neuzugängen deckt Jung von Matt Impact im Social-Media-Bereich nun die Bereiche datengetriebene Mediaplanung, Paid-Social-Aussteuerung, kreative Contentstrategie sowie Creator Marketing ab.

Carina Müller, Head of Social Media, sagt dazu: «Social Media funktioniert nur, wenn man die Kultur versteht, nicht nur die Plattformen. Mit Céline, David und Jonas gewinnen wir Persönlichkeiten, die nicht nur herausragendes Handwerk mitbringen, sondern auch verstehen, wie Menschen auf Social Media wirklich ticken. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit ihnen das nächste Kapitel von Jung von Matt Impact zu schreiben.» (pd/cbe)