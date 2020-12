In wenigen Tagen ist Weihnachten. Traditionell verbringt man diese Zeit im Kreis seiner Liebsten und schlemmt am festlich gedeckten Tisch, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Die Geschenke unter dem hübsch geschmückten Weihnachtsbaum brächten nicht nur Kinderaugen zum Leuchten und alles sei in eine «besinnliche, herzliche» Stimmung getaucht.







Leider aber nicht allerorts. Sogar in der Schweiz, dem zweitreichsten Land der Welt. Die Agentur am Flughafen bittet im Streuwurf für die Heilsarmee um Spenden für die Menschen, denen es weniger gut geht. «Sie sollen wenigstens an Weihnachten eine warme Mahlzeit bekommen», heisst es abschliessend in der Mitteilung.

