FH Graubünden: Studierende mit echtem Kundenauftrag

Publiziert am 07.07.2026

Das Projekt fand im Major «Branded Motion» des Bachelor of Science FHGR & BFH in Media Engineering statt, in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule (BFH) und dem deutschen Wohnmobil-Ausbauer Werz Wohnmobile GmbH aus St. Johann.

Für die Produktion stellte Werz den Studierenden einen winterfest ausgebauten Werz Magnum 5.1 zur Verfügung, der als zentrales Motiv und Lernobjekt diente. Unter der Leitung von Marc Lutz und einem Betreuungsteam, dem auch David Fischer (GF Kreation Scholz & Friends Zürich) angehörte, durchliefen die Studierenden den gesamten Produktionsprozess.

Entstanden sind zwei Kurzfilme: «Werz – Momente, die bleiben.» (Regie: Manuela Krieg, Kamera: Yara Burkhalter) sowie «Werz – Extremer Komfort» (Paul Liebig, Cyrill Felder, Steve Walker). Die Filme kommen ohne Musik aus – die Studierenden entschieden sich beim Presseaussand bewusst gegen den Einsatz lizenzierter Musik, wie Fischer auf Anfrage sagt. Die Studienarbeiten seien mit Musik gewesen.

Marc Lutz zum Praxisbezug: «Theorie ist nichts und Praxis alles. Es ist wichtig, im Studium ausprobieren und Fehler machen zu können.» Steve Walker ergänzt: «Mit einem echten Kunden zu arbeiten, ist anders: Es geht nicht nur um die Abgabe, sondern um die Wünsche des Kunden.»

Zum Vertrauen bei der Fahrzeugübergabe sagt Paul Liebig: «Dass man Studenten den Schlüssel zu einem sechsstellig teuren Fahrzeug anvertraut, ist nicht selbstverständlich.» Yara Burkhalter: «Mega, dass uns Werz diesen Van zur Verfügung gestellt hat. Es ist ja schon auch mit Risiko verbunden.»

Zu den winterlichen Drehbedingungen in den Alpen sagt Marc Lutz: «Das Wetter mit Neuschnee war wirklich grenzwertig. Trotzdem konnte man mit dem Werz recht entspannt die Berge hoch und runter.»

Werz Wohnmobile ist ein Ausbauer kompakter Wohnmobile mit Manufaktur in St. Johann auf der Schwäbischen Alb. Geschäftsführer und Inhaber ist Ernst Thielicke. (pd/cbe)