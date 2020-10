Mediarent: Studio für 360-Grad-Streaming eröffnet

Die Anforderungen an die Umsetzung von Live-Kommunikationsmassnahmen unter Einhaltung der Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 haben sich in den vergangenen Monaten stark verändert, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Kunden suchten nach schnellen und flexiblen Lösungen, um Events aller Art und unabhängig vom Standort ihrer Gäste und Gastgeber durchzuführen. Eventlocations benötigen alternative Konzepte, um diese Bedürfnisse zu erfüllen.

Dank der Kooperation mit der X-Tra Production AG ist es Mediarent gelungen, diesem Umstand entgegenzuwirken und eine zeitgemässe Dienstleistung zu kreieren, welche die Durchführung von Events wieder erleichtert. Jürg Burkhardt, CEO X-TRA, ist überzeugt: «Wir bieten unseren Kunden, was sie brauchen und individualisieren die Dienstleistung nach ihren Bedürfnissen. Aktuell gibt es im Zentrum der Stadt Zürich kein vergleichbares Angebot.»

«Es ist unser Anspruch, die Zukunft der Branche mit kreativen und lösungsorientierten Ansätzen aktiv mitzugestalten und innovative Plattformen für die Live-Kommunikation anzubieten. Wir sind überzeugt, dass uns dies mit unserer neuen 360-Grad-Live-Streaming-Location optimal gelungen ist und wir so den jüngsten Entwicklungen Rechnung tragen können», lässt sich Christian Stoob, CEO der Mediarent, zitieren. «Vom Livestream einer Verkaufspräsentation bis hin zum Hybrid-Event – in unserem digitalen TV-Studio, selbstverständlich ausgestattet mit dem neusten Stand der Technik, ist alles möglich. Und dies gut erreichbar an zentraler Lage in Zürich.» (pd/lol)