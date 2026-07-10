Klexx: Südostbahn lanciert Familien-Reiseführer

Publiziert am 10.07.2026

Die Südostbahn (SOB) hat einen neuen Familien-Reiseführer lanciert. Verantwortlich für Konzeption, redaktionelle Entwicklung und Gestaltung des Reiseführers zeichnet Klexx, wie die Agentur mitteilt. Inhaltlich verbindet der Reisebegleiter Ausflugstipps entlang der SOB-Strecken mit spielerischen Inhalten. Die «Zugpferdli» der SOB führen durch die Publikation.

Der Reiseführer sei konsequent aus der Perspektive von Kindern und Familien entwickelt worden, teilte die SOB mit. Man wolle Familien nicht nur sicher und komfortabel an ihr Ziel bringen, sondern sie bereits während der Reise inspirieren, so Conradin Knabenhans, Ressortleiter Produkt Management bei der SOB. Der Reiseführer verbinde Information, Unterhaltung und Ausflugsideen. Der Familien-Reiseführer ist ab sofort kostenlos in den SOB-Zügen sowie in den SOB-Bahnreisezentren erhältlich. (pd/spo)