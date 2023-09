Tatjana Minzlaff ist seit 1. September neue Sales Managerin bei der Winsider AG, welche die Onlinemedien Inside IT, Konsider und Medinside herausgibt. Minzlaff verantwortet den Verkauf von Inside IT, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie folgt auf Tina Wurmbrand, die Inside IT auf eigenen Wunsch verlässt.



Minzlaff bringe nicht nur über 20 Jahre Sales Erfahrung in Print und Onlinemedien (Coop-Zeitung, TCS Touring, The Philanthropist) mit, sondern war auch während mehr als zehn Jahren im IT-Umfeld (E-Commerce, SAP) als Sales Managerin und Projektleiterin tätig. Deshalb kenne sie sich in der IT-Welt bestens aus. Ihren Start im Verlagswesen hatte sie als Verlegerin der Online-PC-Zeitung.

Minzlaff freut sich laut Mitteilung auf die bestehenden und neuen Kunden von Inside IT. «Unser Podcast, unsere Newsletter, unsere Events und Formate wie Advertorials oder Promotionen sind gute Möglichkeiten, um die eigene Bekanntheit zu steigern oder Leads zu generieren», wird sie zitiert. (pd/cbe)