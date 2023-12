GroupM: Thorsten Ebbing wird Wavemaker-CEO

GroupM, die Media-Investmentgruppe von WPP, ernennt Thorsten Ebbing zum CEO von Wavemaker in DACH. Ebbing übernimmt diese Funktion zusätzlich zu seiner Rolle als Chief Investment Officer von GroupM Deutschland, wie es in der Mitteilung heisst.

Lucas Brinkmann, der seit 2019 als Wavemaker CEO tätig war, hat sich entschieden, nach fast 30 Jahren in der Medienbranche eine längere Pause einzulegen und dann ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen.

Wavemaker ist in Deutschland die am schnellsten wachsende Mediaagentur mit einem Jahreswachstum von 52 Prozent laut COMvergence (2022) und verzeichnete in den letzten Jahren Kundengewinne wie L’Oréal, Audible, Back Market und viele weitere.

Ebbing wird eng mit dem gesamten Senior Management-Team zusammenarbeiten, insbesondere mit Dirk Fromm, der seit 2021 als Chief Client Officer von Wavemaker unter anderem für Neugeschäft und Client Relations verantwortlich ist, und Silke Uebele, die für Schweiz und Österreich verantwortlich zeichnet.

Thorsten Ebbing blickt auf eine mehr als 25-jährige Karriere bei GroupM zurück, darunter 18 Jahre bei GroupM OOH (früher Kinetic), zuletzt als CEO Central Europe, und seit 2019 als Chief Investment Officer GroupM Deutschland. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen und tiefe Expertise im Investmentmanagement, die er für weiteres Kundenwachstum einsetzen wird.

«Ich freue mich sehr, in meiner CEO-Rolle noch enger mit den Kunden von Wavemaker zusammenarbeiten zu können. Für mich bedeutet die Wavemaker-Haltung positive provocation, immer neugierig zu bleiben und die besten Antworten auf die Herausforderungen unserer Kunden zu finden. Gemeinsam mit unserem Management-Team sowie all unseren engagierten Kolleginnen und Kollegen bei GroupM und Wavemaker werden wir unser Versprechen unter Beweis stellen, unsere Kunden wie auch unsere Mitarbeitenden bei nachhaltigem Wachstum zu unterstützen», wird Thorsten Ebbing zitiert. (pd/wid)