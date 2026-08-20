Publiziert am 20.08.2026

MS Sports organisiert nach eigenen Angaben jährlich rund 110 Football Camps an über hundert Standorten in der Schweiz, an denen knapp 10'000 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren teilnehmen. Über die Begleitkommunikation würden zudem rund 50'000 Eltern und Familien erreicht.

Neuer Namensgeber ist Toplehrstellen.ch, die Berufsorientierungsplattform von Suissetec. Sie stellt 13 Berufe aus der Gebäudetechnik vor – von der Sanitärinstallateurin bis zum Gebäudetechnikplaner – und bündelt Informationen sowie Schnupper- und Lehrstellenangebote für Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen.

Swisscom hatte das Titelsponsoring der Football Camps von 2021 bis 2026 inne. «Die ‹Toplehrstellen.ch Football Camps› schaffen ideale Voraussetzungen, um junge Menschen und ihre Familien durch Bewegung, Teamgeist und Begeisterung mit den vielfältigen Berufen der Gebäudetechnik in Kontakt zu bringen», lässt sich Suissetec-Direktor Christoph Schaer in einer Mitteilung zitieren.

MS-Sports-Gründer und -Geschäftsführer Mario Sager äussert sich ebenfalls positiv zur neuen Partnerschaft: «Die Initiative Toplehrstellen.ch von Suissetec inspiriert junge Menschen und zeigt ihnen spannende und sichere Perspektiven für ihre berufliche Zukunft auf», so Sager laut Mitteilung.

MS Sports bezeichnet sich als grösste Schweizer Sport- und Eventagentur mit Sitz in Rickenbach LU. Das Unternehmen organisiert eigenen Angaben zufolge jährlich über 420 Sportcamps in den Bereichen Fussball, Biken, Reiten, Tanzen, Polysport, Racketsport, Outdoor, Gaming sowie Ski und Snowboard, an denen mehr als 20'000 Kinder und Jugendliche teilnehmen. (pd/cbe)