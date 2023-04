Migros: Trübe Aussichten für Melectronics und Co.

Trotz neuer Leitung schreiben die Fachmärkte der Migros – wie Melectronics, SportXX, Do it und Co. – nach Corona wieder Verluste. Der im April abtretende Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen ist weiterhin wenig zuversichtlich. «Bei den Fachmärkten rechne ich auch im laufenden Jahr mit Schwierigkeiten», sagte er im Gespräch mit der SonntagsZeitung (online nicht verfügbar). Die Probleme haben laut Zumbrunnen unter anderem mit der zunehmenden Digitalisierung zu tun. «Diese Läden spüren die Konkurrenz des Onlinehandels deutlich.»

Dabei hatte die Migros den Bereich 2020 neu organisiert. In den Jahren 2020 und 2021 schrieb der Bereich Gewinne. Der Corona-Effekt ist verpufft. «Die Fachmärkte profitabel zu betreiben, war schon vor Covid eine Herausforderung, und das ist immer noch so», sagt Zumbrunnen zur SonntagsZeitung. Nicht nur der Onlinehandel macht den Sorgenkindern der Migros zu schaffen. Der orange Riese ist mit seinen Fachmärkten mancherorts im Vergleich zur Konkurrenz eher ein Zwerg.

Temporärjobs nicht neu besetzt

Das zur Migros gehörende Online-Warenhaus Digitec Galaxus hat vergangenes Jahr zehn Prozent der Stellen in der Schweiz abgebaut. Das waren rund 200 Jobs, wie die NZZ am Sonntag schrieb. Seitens des Unternehmens hiess es, dass in der Schweiz ein leichter Rückgang der Mitarbeiterzahl zu beobachten sei. Grund dafür sei das schnelle Wachstum während der Corona-Pandemie.

Kündigungen seien keine ausgesprochen worden. Temporärstellen habe Digitec Galaxus nicht neu besetzt. Zudem besetzte das Unternehmen Schweizer Stellen in Deutschland neu. Auch in der serbischen Hauptstadt Belgrad rekrutierte das das Unternehmen, beispielsweise für das Callcenter.

Ende der hohen Teuerung in Sicht

Im Detailhandel gibt es auch Lichtblicke. Ein baldiges Ende der Teuerung in den Supermärkten erwartet Coop-Chef Philipp Wyss. «Ich gehe davon aus, dass sich die Preise ab Mitte Jahr stabil entwickeln werden. Aber es hängt natürlich davon ab, wie sich der Franken entwickelt», so Wyss im Interview mit der NZZ am Sonntag. Coop habe bereits wieder angefangen, bei gewissen Artikeln die Preise zu senken. Er betont zudem, dass wegen der starken Inflation im Ausland gewisse Markenartikel in der Schweiz nicht mehr teurer seien als etwa bei deutschen Supermärkten.

Auch die Migros rechnet damit, dass punkto Teuerung das Schlimmste vorbei ist. «Mit der Entspannung auf dem Energiemarkt fallen die Preise teilweise bereits schon wieder. Sofern kein weiteres Krisenszenario Realität wird, dürfte der Höhepunkt überschritten sein und sich die Situation nun stabilisieren», erklärt das Unternehmen gegenüber der NZZ am Sonntag. (pd/sda/cbe)