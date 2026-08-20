Dylan: Überraschungskonzerte für Swisscom

Publiziert am 20.08.2026

Unter dem Titel «Secret Artist Moments» liess Dylan in diesem Sommer an drei Festivals spontane Konzerte an unerwarteten Orten stattfinden: L Loko & Drini traten am Openair Frauenfeld auf, Jule X am Gurtenfestival und Marie Jay am Paléo Festival – Letztere auf dem dortigen Campingplatz. Die Auftritte waren jeweils nicht angekündigt; Besucherinnen und Besucher entdeckten sie zufällig und informierten in der Folge weitere Festivalgängerinnen und -gänger, wie es in einer Mitteilung heisst.

Swisscom liess die Momente von einem eigenen Produktionsteam sowie Hosts begleiten und dokumentieren und verbreitete das Material über die konzerneigenen Social-Media-Kanäle. Im Zentrum stehen dabei nicht nur die Konzerte selbst, sondern auch die Reaktionen der zufällig anwesenden Personen. Zu allen drei Einsätzen sind Kurzvideos auf YouTube veröffentlicht.

Das Format ist Teil des breiter angelegten Swisscom-Festivalsommers unter dem Motto «Wo bisch?». Dylan hat für den Auftraggeber neben den Secret Artist Moments weitere Social-Media-Formate entwickelt, die auf Menschen, Begegnungen und kleine Geschichten rund um die Festivals fokussieren. Damit knüpft die Agentur an den Swisscom-Markenclaim «Entdecke, was du kannst» an. (pd/cbe)