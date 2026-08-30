Xaver Award: Urs Kessler wird ausgezeichnet

Publiziert am 30.08.2026

Am Dienstag, 8. September, geht es rund. An der Xaver Award Night zeichnet die Swiss LiveCom Association Expo Event, der veranstaltende Fachverband, in der Festhalle Bern die besten LiveCom-Projekte des vergangenen Jahres aus. Insgesamt wurden dabei 49 Projekte eingereicht, die bezüglich Qualität, Innovationskraft und Kreativität bewertet werden (persoenlich.com berichtete). Es handelt sich dabei um die 24. Ausgabe des wichtigsten Preises der LiveCom-Branche.

Bei der erstmals stattfindenden Xaver-LiveComvention diskutieren Branchenprofis, Innovatorinnen, Dienstleistende und Nachwuchstalente ohne Agenda über die Auswirkungen von KI, Nachhaltigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Damit wolle man einen Ort schaffen, an dem nicht nur über die Zukunft der Branche gesprochen, sondern an dem sie gemeinsam diskutiert und mitgestaltet werde, so Bala Trachsel, Vizepräsident der Swiss LiveCom Association Expo Event.

Brachte Roger Federer und Bryan Adams in die Berge

Den Lifetime Achievement Award erhält dieses Jahr Urs Kessler, der während 38 Jahren bei den Jungfraubahnen arbeitete, 17 davon als CEO. Dabei prägte der gebürtige Berner Oberländer die Region, aber auch die LiveCom-Branche. So veranstaltete Kessler mit dem SnowpenAir ein spektakuläres Erlebnis und holte internationale Stars wie Roger Federer, Lang Lang oder Bryan Adams in die Region – damit habe er Tourismus, Markeninszenierung und Live-Erlebnisse verbunden, wie es in der Begründung heisst. Für kurze Zeit war Urs Kessler auch Präsident des Schweizer Eishockeyverbands, der dieses Jahr Veranstalter der Eishockey-WM in Zürich und Freiburg war (pd/ma).