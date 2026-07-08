Publiziert am 08.07.2026

Veractiv, eine Vitamin- und Mineralstoff-Marke in Schweizer Apotheken und Drogerien, baut ihre Präsenz mit einem eigenen Auftritt auf Social Media aus. Mit Kanälen auf Instagram und TikTok will die Marke ihre Bekanntheit steigern und neue Zielgruppen ansprechen. Dabei wird Veractiv von der digitalen Agentur Dreifive unterstützt.

Mit einer zielgruppennahen Strategie und kreativem Storytelling machen wir die Marke für neue Zielgruppen erlebbar und sorgen für einen echten Social-Media-Boost», wird Marleen Albert, Head of Social Media bei Dreifive, in einer Mitteilung zitiert.

Im Zentrum der Kanäle stehen die Nahrungsergänzungsmittel von Veractiv und deren Anwendung im Alltag. Inhalte zeigen Anwendungssituationen wie den Büroalltag, sportliche Aktivitäten oder Passanteninterviews mit Energietipps. Ergänzt werden diese durch Beiträge zu Inhaltsstoffen und Produktlösungen von Veractiv.

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Dreifive unterstützt Verfora seit mehreren Jahren im Bereich SEA und digitaler Markenkommunikation, auch für weitere Marken des Portfolios. Die Agentur arbeitet dabei mit tagesaktuellen Dashboards und laufend optimierten Kampagnen unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben der Gesundheitsbranche.