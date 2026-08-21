Publiziert am 21.08.2026

Der am Freitag per Ad-hoc-Mitteilung kommunizierte Verkauf bringt einen Geldzufluss aus Investitionstätigkeit von 10,4 Millionen Franken und wirkt sich mit rund 3,4 Millionen Franken positiv auf das Nettoresultat aus.

Als Grund für den Verkauf nennt das Unternehmen den anstehenden Modernisierungsbedarf des Gebäudes. Der Verkaufsprozess sei Anfang Jahr im Rahmen eines Bieterverfahrens gestartet worden, wobei die APG|SGA «grosses Interesse bei potenziellen Käufern wecken» konnte – wer die Liegenschaft übernimmt und zu welchem Preis, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Der ausgewiesene Nettoeffekt von 3,4 Millionen Franken ergibt sich aus dem Verkaufspreis abzüglich Buchwert, Steuern und Transaktionskosten.

Die Berner Einheiten der APG bleiben als Mieterin am bisherigen Standort. (pd/cbe)