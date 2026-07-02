Goldbach: Vermarkter meldet hohe Bewegtbild-Reichweite

Publiziert am 02.07.2026

Goldbach hat die zehnte Welle einer selbst herausgegebenen Studie zu seinem Video-Network veröffentlicht. Nach Altersgruppen liegt der Wert bei den 30- bis 49-Jährigen bei 94 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen bei 93 Prozent und bei den 15- bis 29-Jährigen bei 90 Prozent. Das im Portfolio enthaltene Digital TV Network kommt auf eine monatliche Reichweite von 54 Prozent und eine Wochenreichweite von 34 Prozent – ein Rückgang um einen Prozentpunkt gegenüber 2025. Die Tagesreichweite stieg im gleichen Zeitraum von 12 auf 13 Prozent.

Bei den Werbeeinblendungen belegt das Goldbach Video Network (GVN) laut Studie im Marktvergleich jeweils den Spitzenplatz bei Aufmerksamkeit, Interesse und Sympathie. Die Video Ads im GVN würden dabei als sympathischer wahrgenommen als jene auf YouTube, Instagram oder TikTok, so die Mitteilung. Als weiteren Vorteil im CTV-Bereich nennt die Mitteilung den Co-Viewing-Effekt: Im Schnitt sässen 2,3 Personen gemeinsam vor dem Bildschirm, bei jüngerem Publikum 2,5 Personen.

«Dass das GVN auch in der zehnten Erhebungswelle die höchste Reichweite im Markt hält, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Qualität», lässt sich Sanja Ruggiero, Sales Director und Deputy Managing Director der Goldbach Audience AG, in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)