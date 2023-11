APGǀSGA: Vertrag mit Stadt Thun erneut verlängert

In der Stadt Thun stehen auf öffentlichem Grund rund 280 Werbeträger. Diese werden heute durch die APGǀSGA bewirtschaftet. Da der bestehende Vertrag Ende 2023 ausläuft, hat die Stadt Thun den Auftrag für die kommerzielle Plakatierung auf öffentlichem Grund in diesem Jahr per 2024 öffentlich ausgeschrieben. Die APG hat im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens erneut den Zuschlag erhalten, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag heisst. Der neue Vertrag trete per 1. Januar 2024 in Kraft und daure wiederum fünf Jahre.

Als Grundlage der Plakatierung auf öffentlichem Grund dient das Plakatierungskonzept, in dem die Rahmenbedingungen festgehalten sind. Darin zeigt sich die Stadt gegenüber weiteren digitalen Werbeträgern grundsätzlich offen, wie es weiter heisst.

Für kulturelle Veranstaltungen stehen wie bisher 30 kostenlose Plakatträger im Format F4 zur Verfügung. Die Kulturabteilung der Stadt Thun koordiniert die Aushänge. Im Sinne einer Gleichbehandlung bietet die Stadt auch weiterhin allen Thuner Veranstalterinnen und Veranstaltern Werbung im Format F4 mit einem Rabatt von 50 Prozent an. Die APG gewährleistet die vergünstigten Konditionen im neuen Vertrag, heisst es. Für die Vereinsplakatierung unterhält sie 20 kostenlose Plakatierungsstellen im Format F4 verteilt über das ganze Stadtgebiet. (pd/cbe)