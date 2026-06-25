Maybaum Film: Videobudgets trotzen dem Spardruck

Publiziert am 25.06.2026

Die Badener Videoproduktion Maybaum Film hat zwischen Februar und April 2026 über 100 Entscheider aus Marketing, Kommunikation und HR aus Deutschschweizer Unternehmen ab 50 Millionen Franken Jahresumsatz befragt. Die als «Swiss Video Marketing Trends 2026» deklarierte explorative Trendanalyse kommt zum Schluss, dass Budgets für Bewegtbildkampagnen trotz Effizienz- und Kostendruck nicht sinken – freigewordene Mittel fliessen laut Studie in höhere Produktionsfrequenz (Always-On-Strategien) und Qualität.

KI werde von den Befragten primär in der Konzeptphase und für iterative Anpassungen eingesetzt. Für die Leadgewinnung auf emotionaler Ebene setzten 85 Prozent auf Storytelling, 81 Prozent auf Testimonials und 80 Prozent auf Authentizität.

Zudem produziere eine Mehrheit der befragten Unternehmen Social-Media-Content bereits inhouse – was die Rolle externer Produktionspartner grundlegend verändere. Die Studie ist von Maybaum Film selbst initiiert und durchgeführt worden; eine externe Validierung ist nicht ausgewiesen.

Die Studienresultate präsentiert Maybaum Film am 19. August 2026 an einem Panel-Event im Merker Areal in Baden. (pd/cbe)