Publiziert am 31.08.2026

Viele Eltern verbinden die Kinder-Permanence aufgrund ihres Namens und der Nähe zum Spital in erster Linie mit einer Notfallanlaufstelle. Tatsächlich handle es sich auch um eine reguläre Kinderarztpraxis, die Familien langfristig begleite und Kapazitäten für neue Patient:innen habe. Mit der Kampagne wollten House of Influence und das Spital dieses Bild erweitern und die Praxis als längerfristige Anlaufstelle für Familien in der Region Zürich bekannter machen.

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Vier Family-Influencerinnen aus dem Raum Zürich besuchten die Praxis gemeinsam mit ihren Kindern und dokumentierten den Besuch auf Instagram und TikTok – vom Empfang über die Behandlung bis zur Atmosphäre in der Praxis. Eine der Influencerinnen kommuniziert auf Englisch, um gezielt Expat-Familien in der Region anzusprechen. «Persönliche Erfahrungsberichte machen das Angebot erlebbar und helfen dabei, bestehende Wahrnehmungen nachhaltig zu verändern», erklärt Elvira Diez, Projektleiterin bei House of Influence.

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Um zusätzliche Familien im Raum Zürich zu erreichen, wurden die Beiträge zudem regional beworben. Organisch und bezahlt erzielten sie nach Angaben der Agentur über eine Million Views. «Die Kampagne hat uns gezeigt, welches Potenzial authentische Inhalte haben. Gleichzeitig konnten wir unser Angebot als reguläre Kinderarztpraxis stärker ins Bewusstsein rücken», lässt sich Jil Minnig, Social Media & Event Managerin beim Spital Zollikerberg, in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)

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#GesundheitsweltZollikerberg #KinderPermanence ♬ Originalton - aliiinahr @aliiinahr Als Mama gibt es Dinge, die einem einfach ein gutes Gefühl geben. ? Für mich gehört dazu, zu wissen, wohin ich mich wenden kann, wenn mein Kind medizinische Hilfe braucht. Umso schöner, wenn man einen Ort findet, an dem man sich nicht nur fachlich gut aufgehoben fühlt, sondern auch menschlich. Bei unserem Besuch in der Kinder-Permanence im Spital Zollikerberg haben wir genau das erlebt, eine herzliche Atmosphäre, einen liebevollen Umgang mit den Kindern und ein Team, das sich Zeit nimmt. Was ich besonders praktisch finde: Die Kinder-Permanence ist an 365 Tagen im Jahr bis 20 Uhr geöffnet und Kinder von 0–16 Jahren können sowohl für reguläre kinderärztliche Anliegen als auch in Notfällen behandelt werden – sogar ohne Termin. Und als Mama beruhigt es mich zusätzlich zu wissen, dass die Kinder-Permanence direkt mit dem @spitalzollikerberg vernetzt ist und bei Bedarf auf Spezialist:innen zurückgreifen kann. Solche Adressen speichert man sich gerne ab. @SpitalZollikerberg #SpitalZollikerberg