Contcept Communication: Von erlebnisreich bis familienfreundlich

Publiziert am 08.07.2026

Die Kampagne für Magic Pass, die von Contcept Communication orchestriert wurde, setzte auf eine Kombination aus Travel- und Family-Influencern, darunter Profile wie @reisenmitim, @busy_kids_switzerland und @switzerland_travel_family, erklärt die Agentur in einer Mitteilung. Dabei wurden hochwertige Reiseinhalte mit alltagsnahen Familienformaten kombiniert.

Diese Mischung ermöglichte es, den Magic Pass in unterschiedlichen Nutzungssituationen zu inszenieren – von Outdoor-Erlebnissen bis zu familienfreundlichen Ausflügen. Ziel war es, sowohl Reichweite als auch inhaltliche Relevanz für die Zielgruppe zu erzielen.

Die Kampagne erzielte laut Agentur insgesamt 2'489'947 Impressionen. Die Reichweite zeige, wie erfolgreich die Zusammenarbeit mit der gewählten Mischung aus Influencern aus den Bereichen Reisen, Lifestyle und Familie gewesen sei, wird Elise Bétrisey, Marketing Managerin von Magic Pass, zitiert. Dabei sei es nicht nur um Sichtbarkeit gegangen: Die gleichen Inhalte seien auch in den Performance-Kampagnen wiederverwendet worden und hätten direkt zu einem bedeutenden Anteil der Frühbucher-Verkäufe beigetragen. (pd/spo)