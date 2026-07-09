Dreifive: Weine von Young Poets neu bei Mondovino

Publiziert am 09.07.2026

Mit Young Poets erweitert Coop über seine Weinplattform Mondovino das Sortiment um eine deutsche Weinmarke, die auf junge Winzerinnen und Winzer sowie einen Lifestyle-Ansatz setzt. Für den Schweizer Markteintritt hat die Zürcher Agentur Dreifive eine Social-Media-Kampagne entwickelt und umgesetzt – von der strategischen Planung über die Konzeption bis zur Produktion der Inhalte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dreifive betreut Mondovino bereits seit 2023 in den Bereichen Social Media und Performance Marketing. Mit Young Poets soll laut Mitteilung insbesondere eine jüngere Zielgruppe für Wein gewonnen werden. Im Zentrum der Kampagne stehen junge Schweizer Winzerinnen und Winzer sowie eine neue Generation von Weinliebhaberinnen und -liebhabern.

Young Poets verbindet nach eigenen Angaben Wein mit einem Storytelling-Ansatz und einem sozialen Zweck: Ein Teil der Erlöse soll Projekte unterstützen, die Kindern den Zugang zum Lesen ermöglichen.

«Mit Young Poets durften wir eine Marke begleiten, die weit über das Produkt hinausgeht», sagt Cheryl Schlatter, Teamlead Social Media bei Dreifive. Ziel sei es gewesen, eine Kampagne für Coop zu entwickeln, «die Menschen begeistert, Nähe schafft und Young Poets erfolgreich im Schweizer Markt positioniert», so Schlatter weiter. (pd/nil)