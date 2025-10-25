House of Influence: Wenn Salatsauce zum Sketch wird

Publiziert am 25.10.2025

Vier Influencer aus den Bereichen Food, Family und Comedy veröffentlichten über zwei Wochen Content auf Instagram und TikTok. Die Kampagne erreichte nach Angaben der Agentur House of Influence bislang über 257'000 Videoviews. Die Inhalte deckten die Deutsch- und Westschweiz ab und sollten nicht nur Foodies, sondern ein breiteres Publikum ansprechen.

Die Agentur setzte laut eigenen Angaben bewusst auf inhaltliche Vielfalt statt nur auf klassische Rezept-Postings. Der Influencer @heyrabona zeigte etwa seinen Followern die Produktion der Salatsauce in Sarnen, von der Anlieferung regionaler Kürbisse bis zur Abfüllung:

Der Influencer @heyrabona zeigte etwa seinen Followern die Produktion der Salatsauce in Sarnen, von der Anlieferung regionaler Kürbisse bis zur Abfüllung:

@heyrabona [Werbig] Was het ich suscht no in Sarne chöne mache und wo söll ich als nächsts hi? ? Danke für de Iblick id Produktion @brunos.ch ! Spannend zum gseh, wie mer mit frische Produkt Brunos Salatsauce Kürbis & Marroni herstellt, wo ab sofort wieder im Coop erhältlich isch ?? #BrunosSalatsaucen

Comedy-Creatorin @norabinki inszenierte das Produkt in einem Sketch über moderne Tischmanieren mit einer Knigge-Expertin:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nora Binkert (@norabinki)

«Wir haben den Creators bewusst den Raum gegeben, ihre Community auf ihre eigene Art anzusprechen», wird Elvira Diez, Projektleiterin Social Media bei House of Influence, zitiert. Dave Reiser, Leiter Marketing bei Bruno's Best, ergänzt: «Dank der professionellen Begleitung durch House of Influence und der kreativen Freiheit, die die Influencer:innen erhalten haben, wurde unsere Salatsauce nicht einfach gezeigt – sie wurde erlebbar gemacht.»

Ein Beitrag geteilt von Jenni Galvao (@tiktok_jenni)

Die Inhalte wurden organisch auf den jeweiligen Kanälen verbreitet. Die positive Tonalität in den Kommentaren deute darauf hin, dass sich das Publikum aktiv mit den Inhalten auseinandersetze, teilt das Unternehmen mit. (pd/cbe)