Tincan: Wesllen Fuqua wird Parner

Publiziert am 01.09.2026

Die Kreativ- und Digitalagentur Tincan hat ihren Creative Director Wesllen Fuqua zum Partner ernannt. Er ergänzt damit den Partnerkreis bestehend aus Peter Niederberger, Raphael Willi, Baris Erdal und Nina Stadelmann.

Der Ernennung ging ein Kandidatenjahr voraus, in dem Fuqua Einblick in Finanzen, Strategie und Ausrichtung von Tincan erhielt, heisst es in einer Mitteilung. Seit Ende August ist die Partnerschaft offiziell. Als Partner soll er sich auf die Vernetzung mit Kundinnen, Kunden und Agenturen in der Region Zürich konzentrieren und die dezentrale Organisationsform der Agentur mitgestalten.

Fuqua startete im Juni 2023 als Art Director bei Tincan und baute in den vergangenen drei Jahren das Grafik-Team der Agentur auf. Zuvor arbeitete der gelernte Grafiker sieben Jahre bei der Agentur Feinheit. Berufsbegleitend absolvierte er an der HSLU einen Bachelor in Film mit Schwerpunkt Animation.

«Als Partner möchte ich unsere Arbeitsprozesse laufend optimieren und sicherstellen, dass wir bei komplexen Themen wie KI innovativ bleiben, ohne dabei das Persönliche und Regionale zu verlieren», wird Fuqua in der Mitteilung zitiert. (pd/spo)