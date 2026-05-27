Denner: Western mit Terence Hill zur Fussball-WM

Publiziert am 27.05.2026

Zur Gala-Premiere luden Denner, Blick und das Zurich Film Festival ins Blue Cinema Corso ein. Im Anschluss an die Vorführung standen Cast und Crew für ein Q&A zur Verfügung. Der 87-jährige Terence Hill war nicht anwesend.

Im rund zwölfminütigen Film ziehen Hill, Granit Xhaka und Zeki Amdouni als Trio durch den Wilden Westen und versuchen, die Bevölkerung für Fussball zu begeistern. Auch Nationalspielerin Ana Maria Marković gehört zur Besetzung. Gedreht wurde in Spanien, in Kulissen, die bereits für frühere Terence-Hill-Produktionen genutzt wurden. Regie führte laut einer Mitteilung der Schweizer Filmemacher Reto Salimbeni.

Die Handlung spitzt sich zu, als das Trio in einem verschlafenen Nest auf einen lokalen Widersacher trifft, der Fussball in seiner Stadt um jeden Preis verhindern will. Am Ende entscheidet eine Wette darüber, ob der Sport auch dort triumphiert.

Auf Anfrage betont Denner, dass «The Socceritos» kein Werbefilm mit Product Placement sei, sondern ein Kurzfilm, der die Vorfreude auf die Fussball-Weltmeisterschaft steigern soll. Denner bezeichnet sich als treibende Kraft hinter dem Projekt. Zur Produktion gehört auch ein eigener Song.

Den Stoff nutzt Denner, um eine Parallele zur eigenen Unternehmensgeschichte zu ziehen: So wie die «Socceritos» den Fussball in den Wilden Westen brachten, habe auch der Discounter Pionierarbeit geleistet. Und wie der Fussball sich weiterentwickle, modernisiere sich auch Denner – ohne dabei seine Wurzeln zu verlieren.

«Der Spirit, der während der Dreharbeiten entstand, hat dieses einzigartige Werk erst möglich gemacht», wird Raphael Werner, Leiter Bereich Kunde bei Denner, in der Mitteilung zitiert. «Das Engagement aller Beteiligten war von der Entstehung bis zur Realisation der Idee unglaublich.»

«The Socceritos» ist ab sofort auf allen Kanälen des Discounters abrufbar. (pd/cbe)