Die effektive Anwendung von künstlicher Intelligenz ist in der Branche ein heiss diskutiertes Thema – und Nissan hat es bereits in die Tat umgesetzt. In ihrer neuesten Brandingkampagne kooperierte Nissan mit OMD und dem Technologie-Experten YOC. Die Strategieentwicklung und operative Durchführung lag in den Händen von OMD, während YOC für das technologische Setup verantwortlich war. Dabei wurde erstmalig in der Schweiz die von YOC entwickelte KI-Lösung «VIS.X AI» eingesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne, die das 0,0-Prozent-Leasing-Angebot von Nissan hervorhebt, habe mit Outstream-Video-Formaten eine überdurchschnittliche Completed View Rate (CVR) von mehr als 70 Prozent erreicht. Dieser Wert wird laut Mitteilung normalerweise nur mit non-skippable Instream-Formaten erzielt. Aus einem einzigen Werbevideo generierte die künstliche Intelligenz (KI) bis zu zehn unterschiedliche High-Impact-Video-Formate, die geräteübergreifend automatisiert ausgeliefert wurden. Die KI passte die Auslieferung der speziellen Formate fortlaufend an, was eine deutliche Optimierung der Performance ermöglichte.

Darüber hinaus verzeichnete die Kampagne laut Communiqué eine signifikante Steigerung der Click-Through-Rate (CTR) von anfänglich 0,33 Prozent auf durchschnittlich 0,57 Prozent. In der ersten Woche sei die CTR bei 0,35 Prozent gelegen, sei jedoch in der letzten Woche auf 0,87 Prozent angestiegen.

«OMD ist stets auf der Suche nach neuen Technologien und innovativen Werbelösungen. Es ist unser Ziel, Innovation für unsere Werbekund:innen proaktiv voranzutreiben. Der Erfolg dieser Kampagne bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und zeigt die immense Bedeutung von KI-gestütztem Marketing», wird Monika Mäder, Communication Director bei OMD, in der Mitteilung zitiert.

«Wir sind stolz darauf, mit unserer Technologieplattform und unserer eigenen VIS.X AI den Kampagnenerfolg unserer Kund:innen verbessern zu können. Die erfolgreiche Umsetzung der Pionierkampagne unterstreicht erneut die Innovationsstärke von YOC und ihre führende Position im Bereich Ad-Tech. YOC wird weiterhin innovative Wege beschreiten, um die Möglichkeiten der digitalen Werbung zu erweitern», so Dario Piccinno, Managing Director YOC Switzerland.

Verantwortlich bei Nissan: Muriel Laporta-Asté, (Head of Advertising & Media), Nicolas Gspan (Marketing Communications Nissan); verantwortlich bei OMD: Monika Mäder, (Communication Director), Sibylle Gabriel (Senior Communications Consultant); verantwortlich bei YOC Switzerland: Erwin Boldt (Sales Manager); Joshua Ulmann (Creative Solution Manager). (pd/cbe)