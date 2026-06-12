Konnex: Winterthurer Mediaagentur feiert 25. Jubiläum

Publiziert am 12.06.2026

Die Winterthurer Mediaagentur Konnex feierte am Donnerstag ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Über 160 geladene Gäste kamen in der Lux Bar im Herzen von Winterthur zusammen – darunter Kundinnen und Kunden, Partner, Vertreterinnen und Vertreter von Publishern, Verlagen, Kreativagenturen, Fachmedien, Branchenverbänden sowie aktuelle und ehemalige Mitarbeitende. Mit Monica Jäggi, Peter Döbeli und Ronny Schmid waren auch die Gründungsmitglieder von Konnex anwesend. Peter Döbeli ist heute Verwaltungsratspräsident der Agentur und Chef der Top-Medien. Monica Jäggi führt Konnex gemeinsam mit Marco Berto im Tandem. Berto ist seit über 15 Jahren Teil der Agentur, und seit über 6 Jahren Mitinhaber. «Und», ergänzte Monica Jäggi, «das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben.»

Keine weitere Mediaagentur

In ihren Ansprachen schlugen Monica Jäggi und Marco Berto den Bogen von der Gründungsidee zur heutigen Situation im Media- und Agenturmarkt. Charmant, persönlich und auf den Punkt gebracht erinnerten sie daran, dass Konnex vor 25 Jahren nicht mit dem Anspruch entstanden ist, einfach eine weitere Mediaagentur zu sein. Im Zentrum standen von Beginn an Beratung, Strategie, persönliche Nähe und ein hoher Qualitätsanspruch.

Dieser Fokus habe die Agentur durch unterschiedliche Marktphasen getragen und sei auch heute eine wichtige Grundlage. Anfänglich habe man sogar gezweifelt, ob es gelinge, eine Mediaagentur in Winterthur zum Erfolg zu bringen. Die Tatsache aber, dass man jetzt ein Vierteljahrhundert feiere, beweise das Gegenteil. Konnex beschäftigt heute gegen 50 Mitarbeitende und gehört seit 2012 dem LSA an.

Agentur mit Charakter

Gleichzeitig richtete der Abend den Blick klar nach vorne. Der Mediamarkt verändere sich stark, so die Referenten: Technologie, künstliche Intelligenz, neue Geschäftsmodelle und geopolitische Entwicklungen beeinflussen die Arbeit der Branche zunehmend. Konnex will diese Entwicklungen aktiv aufnehmen, aber nicht unkritisch jedem Trend folgen. Entscheidend bleibe, Komplexität einzuordnen, Verantwortung zu übernehmen und für Kundinnen, Kunden und Partner verlässliche Orientierung zu bieten. Dass diese Haltung bei den Gästen ankam, zeigte sich auch während der Ansprachen: Pointierte Aussagen sorgten zwischendurch für spontanen Applaus. «Wir sind nicht nur ein Name», so Marco Berto, «wir sind eine Agentur mit Charakter».

Ausblick auf die nächsten Jahre

Mit dem Jubiläum verband Konnex nicht nur einen Rückblick auf 25 Jahre Agenturgeschichte, sondern auch einen Ausblick auf die nächste Phase. Die Weiterentwicklung der Agentur versteht sich nicht als Bruch mit der Vergangenheit, sondern als konsequente Fortführung dessen, was sich die Agentur seit Beginn weg auf die Fahne geschrieben hat: klare Beratung, verlässliche Zusammenarbeit und der Anspruch, auch in einem komplexer werdenden Markt Orientierung zu geben. (pd/ma)