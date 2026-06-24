Publiziert am 24.06.2026

Im Auftrag des Amts für Berufsbildung St.Gallen hat die Werbeagentur Yeas die Kampagne «Get Gschido» entwickelt. Sie soll mittels Social-Media-Reels auf die Höhere Berufsbildung aufmerksam machen und führt zu einem Online-Quiz auf der Plattform gschido.ch, heisst es in einer Mitteilung.

Ausgangspunkt der Kampagne ist laut Yeas eine Wissenslücke: Viele junge Erwachsene seien sich der Möglichkeiten der Höheren Berufsbildung zu wenig bewusst. Für die Umsetzung befragte Yeas Passantinnen zwischen 18 und 30 Jahren in St.Gallen zu Begriffen, Abschlüssen und Weiterbildungsmöglichkeiten der Höheren Berufsbildung. Die Antworten hätten von Unsicherheit bis Ratlosigkeit gereicht. Die Agentur sieht darin eine Bestätigung ihrer Ausgangsthese, dass viele junge Erwachsene die Möglichkeiten der Höheren Berufsbildung nicht kennen.

Über den Call-to-Action «Hättsch es du gwüsst?» werden Nutzerinnen und Nutzer auf gschido.ch geleitet. Dort können sie ihr Wissen in einem berufsspezifischen Quiz testen und erhalten einen Überblick über die Weiterbildungsangebote der Höheren Berufsbildung in der Ostschweiz. Ergänzt wird die Kampagne durch einen Falzflyer, der auf einer Seite Fakten und Informationen zur Höheren Berufsbildung enthält und auf der anderen Seite als Plakat mit dem Kampagnensujet rund um eine Fuchs-Figur gestaltet ist. (pd/spo)