Agentur am Flughafen: Wo die Powercard hingehört

Was, wenn der Chef nachhaltig sein will und die Firmenflotte auf Elektrofahrzeuge umgestellt hat? Für Aussendienstmitarbeiter und Servicemonteure erfordert dies eine Anpassung in der Planung, im Fahrverhalten, bei der Geduld und bei der Spesenabrechnung.

Agrola bietet mit ihrer Powercard und der dazugehörigen e-Mob-App eine geeignete Lösung für Unternehmen mit Elektrofahrzeugen sowie Zugang zu mehr als 200'000 Ladestationen in ganz Europa. Dies galt es KMU mit einer bestehenden E-Fahrzeugflotte sowie solchen, die aufgrund verschiedener Anzeichen eine Umstellung in Betracht ziehen, mitzuteilen, wie die Agentur am Flughafen schreibt.





Die Agentur am Flughafen brachte diese Botschaft mit ihrer Kampagne auf den Punkt und zeigte den Unternehmern sowie ihren Flottenmanagern direkt, wo die kostenlose Agrola Powercard hingehört.

Die Direct-Maillingkampagne wurde im Oktober durchgeführt.

