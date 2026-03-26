360° Entertainment Forum: Zehn Jahre Live-Business zelebriert

Am Dienstag und Mittwoch fand in Andermatt das zehnte 360° Entertainment Forum statt. Rund 550 Fachleute diskutierten Gegenwart und Zukunft des Live-Business.
Oliver Niedermann, CEO von Ticketcorner, und Hans-Willy Brockes, Geschäftsführer ESB Marketing Netzwerk, eröffneten den Anlass. Den inhaltlichen Rahmen setzten laut einer Mitteilung zwei Studien: Die Marktstudie «Die Live-Entscheidung» von GfK/NIQ untersuchte, wie das Publikum über Live-Erlebnisse entscheidet, welche Motive es antreiben und welche Barrieren einen Eventbesuch verhindern. Ein direkter Vergleich zeigte: Die Branche kennt ihr Publikum grundsätzlich gut, lag bei drei zentralen Einschätzungen aber leicht daneben.
Urs Wyss, CSO von Ticketcorner und Mitgründer des Forums, beschrieb die Dynamik der Branche: «Die Branche ist im Kern überblickbar, aber das Interesse wächst.» Torsten Weller, Strategic Lead Paid Media bei FKP Scorpio, betonte die Bedeutung von Strategie im digitalen Umfeld: «Nehmt euch Zeit und überlegt Strategien. Eine einzige Idee ist selten eine Strategie.» Evelyn Schneider von der SBB sagte zur Rolle von Authentizität im Content: «Menschen glauben Menschen stärker als Marken.»