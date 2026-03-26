360° Entertainment Forum: Zehn Jahre Live-Business zelebriert

Publiziert am 26.03.2026

Am Dienstag und Mittwoch fand in Andermatt das zehnte 360° Entertainment Forum statt. Rund 550 Fachleute diskutierten Gegenwart und Zukunft des Live-Business.

Oliver Niedermann, CEO von Ticketcorner, und Hans-Willy Brockes, Geschäftsführer ESB Marketing Netzwerk, eröffneten den Anlass. Den inhaltlichen Rahmen setzten laut einer Mitteilung zwei Studien: Die Marktstudie «Die Live-Entscheidung» von GfK/NIQ untersuchte, wie das Publikum über Live-Erlebnisse entscheidet, welche Motive es antreiben und welche Barrieren einen Eventbesuch verhindern. Ein direkter Vergleich zeigte: Die Branche kennt ihr Publikum grundsätzlich gut, lag bei drei zentralen Einschätzungen aber leicht daneben.

Am zweiten Forumstag schloss Qurious-Inhaber Martin Hilzinger die Studienklammer mit einem Zukunftsdialog. Gemeinsam mit einer Runde von Branchenvertretern leitete er Handlungsfelder aus Megatrends ab. Carine Bachmann, Direktorin des Bundesamts für Kultur, ordnete die gesellschaftliche Bedeutung der Branche ein: «Live- und Grossevents sind Teil der gesellschaftlichen Infrastruktur.»

Urs Wyss, CSO von Ticketcorner und Mitgründer des Forums, beschrieb die Dynamik der Branche: «Die Branche ist im Kern überblickbar, aber das Interesse wächst.» Torsten Weller, Strategic Lead Paid Media bei FKP Scorpio, betonte die Bedeutung von Strategie im digitalen Umfeld: «Nehmt euch Zeit und überlegt Strategien. Eine einzige Idee ist selten eine Strategie.» Evelyn Schneider von der SBB sagte zur Rolle von Authentizität im Content: «Menschen glauben Menschen stärker als Marken.»

Den Abschluss bildeten zwei Auftritte: Fotograf und Hilfswerkgründer Hannes Schmid sprach mit Moderator Sven Epiney über Führung und Verantwortung. Musiker Chris von Rohr schloss das Jubiläum mit einem Statement zum Stand des Rock: «Seit 60 Jahren höre ich, Rock ist tot, aber dann gehe ich auf Konzerte und erlebe, wie auch junge Fans handgemachten Rock'n'Roll aufsaugen.» (pd/cbe)