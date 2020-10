Sir Mary: Zehnfacher Teamzuwachs bei Agentur

Die 2016 gegründete, digital ausgerichtete Agentur beim Zürcher Lochergut wächst trotz Corona weiter, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Sie verzeichnet Neuzugänge in den Bereichen Kreation, Strategie, Beratung und Content. Letzterer steht seit Frühjahr unter der Leitung von Julia Fischhaber und ist in sechs Monaten auf zehn Personen angewachsen. Der Ausbau des Teams untermauert die verstärkte Nachfrage nach Branded Content. So hat Sir Mary während des Lockdowns unter anderem den UBS-Pitch um das Mandat als Schweizer Social-Media-Leadagentur sowie den Etat für die Markteinführung von Polestar in der Schweiz gewonnen.

«Die letzten Monate haben auch unsere Planung in vielerlei Hinsicht auf den Kopf gestellt. Nichtsdestotrotz ist es uns gemeinsam mit unseren Kunden gelungen, eine Vielzahl an innovativen Projekten umzusetzen. Im Zuge dessen durften wir unser Team weiter ausbauen. Dafür sind wir sehr dankbar», lässt sich Daniel Zuberbühler, Managing Partner und Mitgründer, zitieren.

Das interdisziplinär agierende Team von Sir Mary besteht mittlerweile aus rund 40 Mitarbeitenden und verhilft Unternehmen wie Allianz, Beyer, CSS, Hero, NZZ, Polestar, Samsung, Schweiz Tourismus, Swisslos und UBS zu mehr Aufmerksamkeit und Abverkauf - insbesondere im digitalen Raum.







Mit Jessica Do Amparo verstärkt eine erfahrene Spezialistin das Content-Team. Sie war zuvor als Marketingleiterin und Key Account Managerin bei Joiz tätig, wo sie unter anderem Branding-Entertainment-Formate umgesetzt hat. Die letzten vier Jahre hat sie im Ausland für unterschiedliche Kunden Content-Strategien entwickelt und produziert.







Jasmine Blötzer war zuvor bei Farner als Social Media & Community Manager tätig und verantwortet bei Sir Mary als Content Consultant unter anderem den Auftritt der UBS. Annika Schmid war zuvor bei TBWA und Wirz in der Strategie und unterstützt neu ebenfalls den Content-Bereich als Content Consultant.







Peter Stephen Blass kommt als Concept Creative Digital von Danfoss und war zuvor Engineer Project Leader.







Torben Cording ist langjähriger Digital-Experte. Seine vorhergehenden Stationen waren unter anderem DDB, BBDO-Interone und zuletzt Cream Colored Ponies. Neu ist der Hamburger als Senior Art Director tätig.







Kerstin Lezuch ist neue Graphic Designerin und kommt von Rod, wo sie Kampagnen vom Bundesamt für Gesundheit, Jobs.ch und 20 Minuten betreute.



Timon Oberholzer entwickelte nach dem Studium an der HSG digitale Produkte für sein Startup und verstärkt nun den strategischen Output als Junior Strategist. Zusammen mit Alexia Siegwart als Strategy Assistant, die von Jung von Matt/Limmat kommt.





Mit Nadine Treml als Account Managerin und Maurice Ziegler als Junior Account Manager wird das Beratungsteam verstärkt. Maurice kommt von Virtue, wo er unter anderem Ikea betreute. Nadine war davor bei Scholz & Friends als Digital Account Managerin tätig. (pd/lol)