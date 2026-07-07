Publiziert am 07.07.2026

Webrepublic und Season Studio verantworten künftig Strategie, Kreation und Media für den Launch der neuen Buchungsplattform von PeakJet. Diese ist seit Juni aufgeschaltet, buchbar ist ab sofort die sogenannte «Peak Class». Erste Flüge starten im August ab Zürich, Nizza, Palma de Mallorca und Málaga. Ab Oktober sollen mit Paris, Mailand, München und London Destinationen mit Fokus auf Geschäftsreisende folgen. Ausgespielt werden die Kampagnen laut Mitteilung auf Social Media, YouTube, Search und ausgewählten Publishern.

«Mit Webrepublic und Season Studio haben wir Partner, die unsere Ambition teilen. Wir entwickeln nicht ein weiteres Flugangebot, sondern eine neue Kategorie des Reisens», lässt sich CEO Gianni Tronza in der Mitteilung zitieren.

Adrian Wenzl, Executive Account Director bei Webrepublic, spricht von einer «datenbasierten Media- und Performance-Strategie», mit der man PeakJet «bei einer anspruchsvollen Zielgruppe langfristig etablieren» wolle. Patrick Stoll von Season Studio verweist auf die Markenführung: Die «neue Art des Reisens» brauche «eine Sprache, die das Versprechen einlöst, bevor der erste Flug abhebt», so Stoll laut Mitteilung. (pd/cbe)