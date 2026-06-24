Kommpass: Zwei neue Gesichter in der Geschäftsleitung

Publiziert am 24.06.2026

Die Marketing- und Kommunikationsagentur Kommpass GmbH mit Standorten in Schaffhausen und Glattbrugg hat per 1. Juni Milena Andretta und Sandra Mottola zu Mitgliedern der Geschäftsleitung ernannt. Beide sind seit 2024 als Projekt- und Mandatsleiterinnen im Unternehmen tätig und ergänzen neu die beiden Partner und Geschäftsführer Arie Späth und Philipp Wenzler, teilt die Agentur mit.

Mit der Erweiterung der Geschäftsleitung sollen gezielt zusätzliches Know-how und neue Impulse ins Führungsgremium geholt werden, um den Erfolgskurs der Kommpass fortzusetzen. «Als Projektleiterinnen haben Milena Andretta und Sandra Mottola in ihrer Zeit bei Kommpass viel bewegt und unseren Kundenkreis stetig weiter ausgebaut», lässt Philipp Wenzler zitieren. «Wir freuen uns, ihnen nun in der Geschäfts- und der internen Entwicklung noch mehr Verantwortung und Mitsprache übertragen zu können.»

Sandra Mottola blickt auf verschiedene Stationen in Produktmanagement, Projektleitung, Marketing- und Strategieberatung sowie Marketingleitung in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten zurück. Milena Andretta bringt mehr als 20 Jahre Marketingerfahrung in verschiedenen Branchen mit und ist nebenberuflich als Dozentin für Marketing und PR tätig.

Die Kommpass entwickelt seit 2012 Marketingstrategien, -instrumente und -lösungen für KMU und die öffentliche Hand sowie für Grossunternehmen und Verbände. (pd/spo)