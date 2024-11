Ausgabe 11/2024: Dialogmarketing: wichtiger denn je – auch im Jahr 2025

Ausgabe 11/2024

Schweizer Geschäftsberichte-Rating 2024

Schweizer Geschäftsberichte-Rating 2024: Der Sieger heisst Sika

Der Gesamtsieg des Schweizer Geschäftsberichte-Ratings geht an Sika. Auf Rang zwei ist Geberit, und auf den dritten Platz kommt die VP Bank in Vaduz. Sieger in der Kategorie Value Reporting wird Novartis. Die Gewinnerin in der Kategorie Design ist Hiag. Insgesamt wurden 235 Unternehmen bewertet. Bereits zum fünften Mal wurde zudem der Sonderpreis «Text» vergeben. Ausgezeichnet wurde hier die Raiffeisen Schweiz.