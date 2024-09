Ausgabe 08/09 2024: Mensch, Robotik und KI: Synergien für die Zukunft

Ausgabe 08/09 2024

Am 25. November 2024 öffnet das The Circle Convention Center am Flughafen Zürich seine Türen für das 24. Wirtschaftsforum der FRZ Flughafenregion Zürich. Unter dem Motto «Chancen und Herausforderungen: Mensch, Robotik und Künstliche Intelligenz im Zusammenspiel» bietet diese Veranstaltung eine einzigartige Gelegenheit, tief in die aktuellen Entwicklungen und Zukunftsaussichten im Bereich der Robotik und Künstlichen Intelligenz einzutauchen.

Verschiedene Perspektiven

Dieses Wirtschaftsforum wird von hochkarätigen Rednern geprägt, die zu den einflussreichsten Persönlichkeiten in den Bereichen Technologie und Innovation zählen. Zu den Referierenden gehört Doris Leuthard, Mitglied des Stiftungsrats der ETH Zürich Foundation und Präsidentin der Stiftung Swiss Digital. Sie wird die entscheidende Rolle der Schweiz in der globalen Robotics-AI-Revolution beleuchten. Als ehemalige Bundesrätin bringt Leuthard nicht nur politische, sondern auch tiefgehende wirtschaftliche Einsichten mit, die die strategische Bedeutung der Schweiz in diesem Bereich verdeutlichen.

Ein weiterer Höhepunkt des Forums wird das Referat von Hanspeter Fässler sein, Co-Founder und Chairman von ANYbotics. Er wird die neuesten Innovationen im Bereich der Robotik vorstellen und dabei aufzeigen, wie diese Technologien bereits heute in der Industrie eingesetzt werden und welche Potenziale sie für die Zukunft bieten. ANYbotics, ein Vorreiter in der Entwicklung autonomer Roboter, demonstriert eindrucksvoll, wie Maschinen und Künstliche Intelligenz gemeinsam neue Standards in der Effizienz und Präzision setzen.

Der Neurowissenschaftler und Bestsellerautor Henning Beck wird das Zusammenspiel zwischen menschlichem Gehirn und Künstlicher Intelligenz aus einer wissenschaftlichen Perspektive beleuchten. In seinem Vortrag wird er erklären, wie die Funktionsweisen des menschlichen Denkens und von KI verglichen werden können und welche ethischen Überlegungen in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Moderiert wird die Veranstaltung von Jennifer Bosshard, einer bekannten Moderatorin und TV-Produzentin von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Praxisnahe Workshops und Networking

Neben den Vorträgen bietet das Forum praxisnahe Workshop-Sessions, die exklusiv in Unternehmen im The Circle stattfinden werden. Das Wirtschaftsforum bietet auch reichlich Gelegenheit zum Networking. Während des «Meet & Match»-Segments können sich die Teilnehmer in 1:1-Gesprächen austauschen, neue Geschäftskontakte knüpfen und bestehende Beziehungen vertiefen. Den Abschluss des Tages bildet ein Apéro riche, bei dem in entspannter Atmosphäre weiter diskutiert und genetzwerkt werden kann.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf der Website der FRZ Flughafenregion Zürich unter www.flughafenregion.ch/events.