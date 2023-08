Ausgabe 06/07 2023: Neues Gesicht an der Spitze – neue Perspektiven

Ein Highlight der Generalversammlung am 8. Juni in Wallisellen war die Verabschiedung von Christoph Lang, der von 2011 bis 2023 Geschäftsführer der FRZ war. René Huber (Ehrenpräsident und Klotener Stadtpräsident) und der Zürcher Regierungsrat Ernst Stocker würdigten seine Verdienste und sein Engagement. André Ingold verlieh Lang eine Urkunde, die ihn zum Ehrenmitglied ernannte, und bestätigte seine weitere Tätigkeit als Markenbotschafter für die FRZ Flughafenregion Zürich.

Wertschöpfung durch Vernetzung und Standortentwicklung

Danach trat Rahel Kindermann Leuthard in den Vordergrund. Als neue Geschäftsführerin übernahm sie nach der Generalversammlung die operative Führung der FRZ. Laut Kindermann hat sich die Organisation in ihrer zehnjährigen Geschichte von einem Start-up zu einem etablierten Unternehmen entwickelt. Sie betonte, dass sie die bestehenden Strategien zur Standortförderung und zur Vernetzung der FRZ weiterentwickeln wolle, statt «das Rad neu zu erfinden». Sie kündigte an, sechs Schwerpunkte zu verfolgen: Digital Hub, ökologische und soziale Nachhaltigkeit, Alters- und Geschlechtervielfalt, Nachwuchsförderung und Arbeitskräftemangel, Mobilität sowie Führungskräfteentwicklung.

Starke Verbindung zur Flughafenregion

Rahel Kindermann Leuthard bringt eine langjährige Erfahrung in der Aviatik mit. Von 2005 bis 2021 war sie seit 2005 unter anderem für die Grossveranstaltungen und die Konzeption und die Realisierung der Zuschauerterrasse B sowie für den Aufbau des Visitor Services ab 2005 verantwortlich. Zuletzt führte sie bei der Stadt Zürich die Abteilung Coaching und Bildung, Soziale Einrichtungen und Betriebe.

Jahresbericht und Budget genehmigt

Alle 187 stimmberechtigten Mitglieder stimmten sämtlichen Traktanden der FRZ Flughafenregion Zürich zu und genehmigten das Budget. Das Wirtschaftsnetzwerk konnte 2022 ein beachtliches Mitgliederwachstum von 10 Prozent verzeichnen. Es fanden über 50 physische Veranstaltungen statt. Insgesamt stieg der Ertrag im Berichtsjahr um 21 Prozent. Die Beiträge von Städten und Gemeinden erhöhten sich um 6,8 Prozent, während die Beiträge von Firmen um 10,3 Prozent wuchsen. Die Einnahmen aus Sponsoring, Jahrespartnerschaften und Mitgliederveranstaltungen stiegen erheblich um 46,6 Prozent.

Ausgewählte Events im 2. Halbjahr

4.7.2023 9. Immobilien-Summit, The Hall, Dübendorf

17.8.2023 Wine & Dine im Wunderbrunnen, Opfikon

12.9.2023 Best-Practice-Seminar: Wie Organisationen schneller lernen – Erfolgskonzept eines AirlineCaptains, Hotel Hilton, Opfikon

3.10.2023 Powerplay mit Millennials, Psychologin Steffi Burkhart, Hotel Hilton, Opfikon

28.11.2023 23. Wirtschaftsforum mit ehemaligem NASA-Forschungsdirektor Thomas H. Zurbuchen, Kloten

7.12.2023 Chlaus-Zmorge mit Unternehmerin und Bestseller-Autorin Yaël Meier, Rümlang A