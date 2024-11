Ausgabe 10/2024: Sponsoring Excellence Award geht in die 6. Runde

Ausgabe 10/2024

Bereits zum sechsten Mal zeichnet SPONSORING SCHWEIZ relevante, innovative und 2024 professionell umgesetzte Sponsoring-Projekte mit dem Sponsoring Excellence Award aus. Erneut haben auch Nicht-Mitglieder des Branchenverbands die Möglichkeit, ihre Projekte einzureichen und die Jury zu überzeugen.

Neben dem Sponsoring Excellence Award ehrt das Gremium um den neuen Präsidenten Oliver Niedermann im Rahmen der Award Night am 12. März 2025 im Kunsthaus Zürich auch einzelne Projekte, die mit spezifischen Eigenschaften wie Innovation, Engagement, Kreativität, Nachhaltigkeit oder besonderen Leistungen überzeugen, mit Sonder-Awards in den Kategorien Responsibility, Activation und Pioneer. Ausserdem wird vor Ort mittels eines Online-Votings der Publikumspreis vergeben. Die Anmeldefrist läuft bis am 29. November 2024.

Neue Jury-Mitglieder

Um die Qualität und die Diversität der Bewertung aller Projekte zu garantieren, wurde für die Jury-Mitglieder des Sponsoring Excellence Award eine Amtsdauer von fünf Jahren definiert. Das ermöglicht eine regelmässige Erneuerung der Jury. Entsprechend steht der sechsten Verleihung des Awards ein neuer Jury-Präsident vor: Oliver Niedermann, CEO der Ticketcorner AG und selbst bereits Award-Gewinner. Er ersetzt im Gremium Urs Wyss. Ebenfalls in der Jury Einsitz genommen haben Andreea Prange (Leiterin Customer Experience & Strategy und Geschäftsleitungsmitglied AXA) und Patrick Seitter (Inhaber Sports Destination Alliance und Mitglied der Geschäftsleitung des ESB Marketing Netzwerk). Sie ersetzen im Gremium Sabine Meier und Mike Schwede.

Im Interview äussert sich Oliver Niedermann über seine Ziele und Erwartungen und sagt, worauf er sich besonders freut.

Herr Niedermann, im Rahmen der regelmässigen Erneuerung der Jury für den Sponsoring Excellence Award übernehmen Sie das Jury-Präsidium von Urs Wyss. Welche Erwartungen haben Sie an Ihre neue Rolle?

Der Sponsoring Excellence Award hat sich in den letzten Jahren unglaublich positiv entwickelt und ist zu einem festen Bestandteil des Sponsoring-Jahres geworden. Diese Entwicklung möchten wir weiterführen und den SEA langfristig positionieren. Jetzt gilt es, weiterhin eine spannende Pipeline an Projekten in der ganzen Schweiz am Start zu haben. Es sollen nicht nur die ganz grossen Engagements Platz haben, sondern bewusst auch kleinere Engagements oder spezifische sehr innovative Themen innerhalb eines Sponsorings gekürt werden. Beispielsweise in der Aktivierung oder digitalen Umsetzung eines Themas. Zudem haben wir noch einiges an Entwicklungspotential in der Romandie oder in gewissen Branchen, die bisher nicht oder kaum vertreten waren.

Worauf freuen Sie sich besonders?

Natürlich auf die Zusammenarbeit mit den aktuellen und den neuen Teammitgliedern, die alle eine spezifische Rolle und Disziplin in die Jury bringen. Neu sind mit Andreea Prange und Patrick Seitter sehr spannende Persönlichkeiten mit dabei. Zudem bin ich gespannt und freue mich auf den Austausch mit den Projekteingebern, um mehr über die besten Schweizer Sponsoring-Projekte und deren Hintergründe zu erfahren.

Welche Erfahrungen bringen Sie mit, die Ihnen bei der Leitung der Jury helfen werden?

Ich konnte Sponsoring in meinen vorherigen Funktionen von vielen Seiten begutachten: direkt als Sponsoring-Leiter oder die Einbettung im Marketing-Mix als Head of Marketing von Raiffeisen, als Vermittler und Consultant in Sportmarketing-Agenturen oder jetzt bei Ticketcorner mit einem starken Fokus auf Entertainment.

Ausserdem schätze ich mich glücklich, bereits zweimal eine Auszeichnung gewonnen zu haben, und zwar den Sponsoring Excellence Award mit «welovesnow» bei Raiffeisen und bei Ticketcorner den Sonderpreis «Pioneer» für die «Sunrise Starzone». Dabei durfte ich miterleben, wie hoch der Impact eines Awards gegen innen im Unternehmen und auch gegen aussen in der öffentlichen Wahrnehmung ist.

Was sind Ihrer Meinung nach die grössten Herausforderungen bei der Bewertung der verschiedenen Eingaben?

Die Evaluation beruht auf vielen klar definierten Kriterien hinsichtlich Innovationsgehalt, Konzeption, Relevanz, Impact oder Wirtschaftlichkeit. Das macht die Beurteilung objektiv und klar kommunizierbar. Nichtsdestotrotz wird die Gewichtung der Argumente in der Jury sicher zu intensiven Diskussionen führen.

Welche Trends oder Entwicklungen im Sponsoring finden Sie persönlich besonders spannend?

Durch die technologische Entwicklung gibt es extrem viele spannende Innovationen im Sponsoring. Sehr spannend finde ich alle Themen rund um Personalisierung und Individualisierung. Wie kann ein Fan als Individuum angesprochen werden und so ein direkter Mehrwert für den Sponsor geschaffen werden? Oder wie schaffen es Brands, auch ausserhalb von Events oder Spieltagen mit den Fans zu interagieren und ein durchgehendes Kundenerlebnis zu gewährleisten? Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind wichtige Enabler dieser Entwicklung.