Ausgabe 04/2025: Tudor Pro Cycling Team macht das Rennen um den 6. SPONSORING EXCELLENCE AWARD

Ausgabe 04/2025

Text: Patrick Gunti, by the way communications AG Bilder: SPONSORING SCHWEIZ, André Springer und Anja Kutter

2022 rief Fabian Cancellara, zweifacher Rad-Olympiasieger und vierfacher Weltmeister, das Tudor Pro Cycling Team ins Leben. Seit dem Sprung in die Profikategorie des Weltradsports 2023 konnte die Equipe bereits einige Erfolge feiern. 2025 greift der Schweizer Rennstall weiter an. Es hat nun mit dem Schweizer Marc Hirschi und dem zweifachen Weltmeister Julian Alaphilippe aus Frankreich zwei Siegfahrer im Team und geht im Juli erstmals an der Tour de France an den Start.

Diese «Königstransfers» wurden in erster Linie dank dem Sponsoring der Genfer Uhrenmarke Tudor möglich, für die das Tudor Pro Cycling Team ein Leuchtturmprojekt ihrer umfassenden Marketing-Initiativen im Radsport darstellt.

Weg an die Weltspitze mit klarer Wertestruktur

Das Tudor Pro Cycling Team hat sich zum Ziel gesetzt, eines der weltbesten Radteams zu werden, dabei eine langfristige Erfolgsgeschichte zu schreiben und mit einem Schweizer Team das Feuer für den Radsport hierzulande neu zu entfachen. Der Weg an die Weltspitze wird dabei mit einer klaren Wertestruktur beschritten. «Wir wussten von Anfang an um die Bedeutung einer klaren Markenidentität. So entstand unser Leitbild Swiss. Human. Performance», erläutert Raphael Meyer, CEO von Tudor Pro Cycling. Dabei steht «Swiss» für Verlässlichkeit und die Heimat des Teams, «Human» für die menschliche Seite im Sinne des Verständnisses für alle Angestellten und «Performance» für das Investment in die Zukunft, indem in den Bereich Innovation investiert wird. Die Argumente wussten die siebenköpfige, unabhängige Jury des SPONSORING EXCELLENCE AWARD von SPONSORING SCHWEIZ vollends zu überzeugen. Sie beurteilte alle eingegebenen Sponsoringprojekte intensiv nach den Kriterien Gesamteindruck, Innovationsansatz, Konzeption, Relevanz, Impact, Umsetzung und Wirtschaftlichkeit und ermittelte mit dem Tudor Pro Cycling Team so den sechsten Gewinner der begehrten Auszeichnung.

Jury-Präsident Oliver Niedermann ehrte das umfassende Sponsoringprojekt mit den Worten: «Das Tudor Pro Cycling Team hat die Jury absolut überzeugt. Durch die gemeinsame Vision und das umfassende Engagement des Sponsors Tudor vom Start des Projekts bis an die Weltspitze konnte ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen in der Schweiz aufgebaut werden.»

Ein Sprungbrett für den Nachwuchs

Mit dem Tudor Pro Cycling Team kehrte 2023 nach sechs Jahren Pause ein Schweizer Team in den professionellen Radsport zurück. Auf dem Weg zu einem der besten Radteams der Welt sieht sich das Team auch als Nachwuchsschmiede. Dem Development Team gehören in dieser Saison fünfzehn Fahrer an, darunter fünf Schweizer Talente, die dereinst den Sprung ins Profi-Team schaffen könnten.

Gleichzeitig erhofft sich CEO Raphael Meyer eine Art «Odermatt-Effekt» und eine wieder stärkere Verankerung des Radsports in der Schweizer Bevölkerung. «Dafür organisieren wir Breitensportanlässe und suchen mit Initiativen wie Kids on Wheels den Weg an die Basis», erklärt Meyer.

Mit Tudor habe man dazu einen Partner, der verstehe, dass es mit dem Logo auf den Renndresses allein nicht getan sei, so der Teammanager. «Vielmehr wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, mit dem Team als Herzstück, das bewusst auch in die weltweite Above-the-Line-Kommunikation miteinbezogen wird.» Das helfe der Bekanntheit und sei nebenbei auch für weitere Partner ein Plus, sagt Meyer.

Dazu gehören mittlerweile internationale Brands wie Red Bull, Oakley oder Mercedes, aber auch hier – mit dem Fokus «Swiss» für Verlässlichkeit und Heimat – Schweizer Ausrüster wie der Fahrradhersteller BMC oder DT Swiss als Hersteller von Hochleistungskomponenten für den Radsport.

Veränderungen im Vorstand von SPONSORING SCHWEIZ

Im Vorfeld der Nacht des Sponsorings fand die Generalversammlung von SPONSORING SCHWEIZ statt. Fabienne Merlet, Head of Partnerships & CSR des Locarno Film Festival, wurde von der GV als Nachfolgerin von Melanie Schmid und Markus Simmen für das Ressort Kommunikation gewählt. Zudem informierte die Präsidentin darüber, dass Prisca und Beat Ritschard, die über 25 Jahre im Vorstand und davon 15 Jahre für das Sekretariat zuständig waren, ihr Mandat per Mitte Jahr abgeben. Die Leitung der Geschäftsstelle übernehmen Sabina Vögeli und Luana Bergamin von Bergamin Sport Conceptions GmbH.

SPONSORING-SCHWEIZ-Präsidentin Andrea Meier zu den Veränderungen im Vorstand: «Ich danke den austretenden Vorstandsmitgliedern herzlich für ihr engagiertes Mitwirken. Insbesondere geht ein grosser Dank an unser langjähriges Sekretariat, Prisca und Beat Ritschard, die mit sehr viel Herzblut und hoher Expertise das Rückgrat unseres Verbandes waren – für uns als Vorstand, aber auch für die Mitglieder. Ich bin überzeugt, dass wir in der neuen Konstellation optimal aufgestellt sind, um den Verband erfolgreich in die Zukunft zu führen.»