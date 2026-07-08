SRF: 1,2 Millionen sehen Viertelfinal-Einzug

Publiziert am 08.07.2026

Den Sieg der Schweizer Nationalmannschaft im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien vom Dienstag bis spät in die Nacht verfolgten bis zu 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer live auf SRF zwei, wie SRF am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einem Marktanteil von 78,3 Prozent. Rund 930'000 Starts erreichte die Partie auf den SRF-Onlineplattformen. Public Viewings sind in der Messung nicht berücksichtigt.

Schon die Gruppenspiele des Schweizer Nationalteams zogen die Menschen in der Deutschschweiz vor die Bildschirme. Das erste Gruppenspiel gegen Katar verfolgten durchschnittlich 986'000 Zuschauende (Marktanteil 68 Prozent), den Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien und Herzegowina 1,05 Millionen Menschen (Marktanteil: 73 Prozent). Das Spiel um den Gruppensieg gegen Gastgeber Kanada zog im Schnitt 1,07 Millionen Personen vor die Bildschirme (Marktanteil: 71,9 Prozent).

Den Sechzehntelfinal gegen Algerien vom Freitagmorgen sahen durchschnittlich 535'000 Personen auf SRF zwei (Marktanteil: 86,7 Prozent). Auf den SRF-Onlineplattformen erreichte die Partie rund 570'000 Starts.

Auch Partien ohne Schweizer Beteiligung stiessen auf reges Interesse, insbesondere solche mit Titelfavoriten: Das Sechzehntelfinal-Duell zwischen Brasilien und Japan sahen durchschnittlich 507'000 Personen im TV, den Achtelfinal Brasilien gegen Norwegen 476'000 Personen. Auch bei späteren Anspielzeiten war das Interesse gross: Das Gruppenspiel Brasilien gegen Marokko mit Anpfiff um Mitternacht verfolgten im Durchschnitt knapp 150'000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

37 Millionen Visits erreichte bis und mit der Achtelfinals das WM-Specialseite online und in der SRF Sport App. Mit über 2,3 Millionen Visits war Dienstag, der Tag des Achtelfinals der Schweizer Nati, der zugriffstärkste Tag. Die Livestreams zu den Spielen der Gruppenphase sowie den Sechzehntel- und Achtelfinals erzielten insgesamt über 18 Millionen Videostarts. (pd/spo)