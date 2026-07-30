SRG: 1.-August-Sendung kommt aus Luzern

Publiziert am 30.07.2026

Die nationale 1.-August-Sendung kommt in diesem Jahr aus Luzern. Moderiert wird sie von Sven Epiney (SRF), Carla Norghauer (RSI) und Corina Schmed (RTR). Für RTS ist meu mit dabei Sébastien Pache (RTS). Er folgt auf Jean-Marc Richard, der in den letzten Jahren jeweils mitmoderiert hatte.

Im Zentrum der Sendung stehen laut Mitteilung Dinge, Institutionen, Ideen und Produkte, die von der Schweiz aus international erfolgreich wurden, sowie Menschen, die über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind. In verschiedenen Reportagen begeben sich die vier Moderatorinnen und Moderatoren auf die Suche nach solchen Geschichten. Epiney und Norghauer sollen dabei laut Mitteilung gemeinsam mit Starkoch Ivo Adam ein neues Nationalgericht kreieren, das aus Zutaten aller vier Landesteile bestehen soll.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt Sänger Kunz, der sich mit dem Projekt «Jetz singe mer eis» für den Erhalt Schweizer Volkslieder einsetzt. Die Sendung wird laut Mitteilung ab 20.10 Uhr auf SRF 1 übertragen. (pd/nil)