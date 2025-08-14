SRG Bern Freiburg Wallis: 100 Jahre Radio in Bern

Publiziert am 14.08.2025

Die Geschichte begann 1925 im Berner Kursaal, wo die ersten Radioprogramme ausgestrahlt wurden – lanciert am 15. August 1925 durch die SRG Bern Freiburg Wallis, damals noch unter dem Namen Radiogenossenschaft Bern (RGB). Aus den bescheidenen Anfängen entwickelte sich ein bedeutender Teil des medialen Service public in der Schweiz.

Das Jubiläum fällt in eine Zeit, in der die Zukunft der SRG verstärkt Gegenstand politischer und gesellschaftlicher Diskussionen ist. Die SRG Bern Freiburg Wallis bekennt sich klar zu einem starken medialen Service public, schreibt die Genossenschaft in einer Mitteilung zum Jubiläum. Man werde weiterhin eine Rolle im politischen Prozess, etwa mit Stellungnahmen bei Vernehmlassungen, wahrnehmen und sich nicht zuletzt auch für die regionalen Studiostandorte in Bern, Freiburg und Wallis einsetzen, heisst es weiter.

Engagement gegen die Halbierungsinitiative

An der 100. Generalversammlung im vergangenen Mai rief Philipp Schori, Präsident der SRG Bern Freiburg Wallis, die Genossenschaftsmitglieder zum Engagement gegen die Halbierungsinitiative auf: «Der mediale Service public ist zentral für unsere halbdirekte Demokratie. Selbst wer nie SRF konsumiert, hat etwas davon, nämlich bessere demokratische Entscheide», sagte Schori vor 390 Mitgliedern – so viele wie noch nie an einer Generalversammlung. Die SRG Bern Freiburg Wallis wird sich im Abstimmungskampf gegen die Halbierungsinitiative engagieren.

Im Weiteren bildet die Genossenschaft mit ihren gut 2600 Mitgliedern eine Brücke zwischen den SRF-Programmschaffenden und dem Publikum und bietet eine Plattform für Programmdiskussionen. So vertritt sie die Interessen der Region innerhalb der SRG.

Feiern mit Blick in die Zukunft

Das Jubiläumsjahr hat die SRG Bern Freiburg Wallis mit verschiedenen Veranstaltungen begangen. An der Berner Museumsnacht lud die Genossenschaft das Publikum zum Besuch der Studioräumlichkeiten ein und sorgte für ein volles Haus.

Mit dem Blick zurück und in die Zukunft betont Präsident Philipp Schori: «Ob 1925 als Radiopionierin oder heute als wichtige Stimme für den medialen Service public: Die SRG Bern Freiburg Wallis kämpft seit 100 Jahren für einen starken, unabhängigen Journalismus.» (pd/nil)