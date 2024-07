Countryside: «1000 bezahlte Abos wären das höchste der Gefühle»

Jürg Vollmer, mit «Countryside» wollen Sie Konsumentinnen und Stimmbürger ansprechen, die mehr über die Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft wissen möchten. Gibt es dafür nicht schon genügend andere Medien, die das tun?

In den Schweizer Publikumsmedien gibt es leider kaum noch Journalisten, die sich auf die Landwirtschaft spezialisieren können. Dasselbe gilt für viele andere Fachbereiche auch und ist angesichts der radikal verdünnten Redaktionen nur logisch. Das Resultat ist ein Informationsdefizit.

Woran machen Sie dieses Informationsdefizit fest?

Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass Journalisten die Schweizer Kartoffelbauern für den Pflanzenschutzmittel-Einsatz kritisieren. Dass aber mangels genehmigter Pflanzenschutzmittel 2022 und 2023 ein grosser Teil der Schweizer Kartoffelernte ausgefallen ist und 2024 wohl wieder ausfällt, das wissen sie nicht. Und sie wissen auch nicht, woher dann die Kartoffeln für unsere Pommes frites und Rösti kommen. Unter anderem aus Ägypten. Das ist aus drei Gründen unverantwortlich: Weil in Ägypten kübelweise krebserregende Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, wegen der hirnrissigen Transportdistanz und weil wir Schweizer diese Kartoffeln den Ägyptern wegessen.

Mit wie vielen Abos rechnen Sie?

Wenn der Newsletter irgendwann einmal 5000 Abonnenten hat, von denen 1000 das Monatsabonnement von fünf Franken bezahlen, dann ist das für mich also schon das höchste der Gefühle. Und wenn der eine oder andere Journalist «Countryside» liest und sich davon inspirieren lässt, umso besser.

Wollen Sie auch ein Publikum ausserhalb der Schweiz ansprechen?

Wenn «Countryside» bis Ende 2026 eine tragende Basis hat, dann kann ich auf unsere deutschsprachigen Nachbarländer skalieren. Ich denke mit dem Projekt «Countryside» also langfristig.





Mein Vorbild ist «Letters from an American» der US-Historikerin Heather Cox Richardson mit 1,3 Millionen Abonnenten, davon rund 20 Prozent zahlende Abonnenten. Mir ist natürlich klar, dass der deutschschweizerische Lesermarkt für «Countryside» 55 Mal kleiner ist als jener der USA. Sogar über 200 Mal kleiner, wenn drei Viertel der Leser von «Letters from an American» ausserhalb der USA leben.Sicher kein idealisiertes Bild, wie in der Werbung mit der übermotivierten Legehenne, die in die Migros-Filiale hüpft und dort ihr Ei präzise in den Eierkarton legt. Ich werde zeigen, wie die Legehennen nach einem Produktionsjahr vergast und kompostiert werden, weil die Schweizer Konsumenten deren Fleisch nicht essen wollen.