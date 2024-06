Jouschu: 13 Medienschaffende erhalten ihr Diplom

Publiziert am 28.06.2024

Am Donnerstagabend haben 13 Journalistinnen und Journalisten auf der Villa Römerhalde in Zofingen ihre Diplome erhalten und haben damit den zweijährigen Lehrgang der Ringier Journalistenschule erfolgreich abgeschlossen. Während ihrer Ausbildung hatten sie Kontakt mit rund 100 Dozentinnen und Dozenten und erhielten Einblick in alle journalistischen Genres, heisst es in der Mitteilung.

Neben dem Unterricht verteilten sich die jungen Medienschaffende auf die Redaktionen des Blicks, des Beobachters, der Schweizer Illustrierten, der Handelszeitung sowie Radio Energy. Zudem absolvierten sie Praktika in renommierten externen Redaktionen wie der NZZ am Sonntag, der NZZ, Radio und Fernsehen SRF, dem Spiegel, Time Out New York, der Annabelle, der Hauptstadt, Tages-Anzeiger, Luzerner Zeitung und der WoZ.

Es sei ein Jahrgang mit hervorragenden Journalistinnen und Journalisten, betont Schulleiter Peter Hossli, der seinen ersten Jahrgang betreut hat. «Alle Absolventinnen und Absolventen haben eine Anschlusslösung, die meisten von ihnen innerhalb der Ringier-Gruppe.»

Ringier Journalistenschule Absolventinnen und Absolventen 2024: Nicola Abt (Blick), Robin Bäni (Blick), Sara Belgeri (Blick), Nicolas Horni (Blick), Noemi Hüsser (Beobachter), Janik Leuenberger (Blick), Lena Madonna (Handelszeitung), Vanessa Nyfeler (Schweizer Illustrierte), Lea Oetiker (Beobachter), Joschka Schaffner (Blick), Anja Schäublin (Radio Energy), Yara Vettiger (Schweizer Illustriere) und Samuel Walder (Blick). (pd/wid)