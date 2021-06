CH Media: 3+ zeigt erstmals Spiele der Fussball-Nati

CH Media baut ihr Sportangebot der Spitzenklasse weiter aus und erwirbt von der SRG die Sublizenzrechte für je fünf Qualifikationsspiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft pro Zwei-Jahres-Zyklus. Dazu gehören Spiele der EM- und WM-Qualifikation, Uefa Nations League und Freundschaftsspiele – bis zur Fussball-Europameisterschaft 2028.

Der nationale TV-Sender 3+ von CH Media zeigt somit als erster privater Schweizer TV-Sender Spiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft ab der Saison 2022/2023, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment und Mitglied der Unternehmensleitung von CH Media, freut sich: «Darüber, dass wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nach der Champions League neu auch die Schweizer Fussballnationalmannschaft zeigen können. Und für 3+, TV24 und CH Media, dass unser Sportangebot laufend noch attraktiver wird», sagt er auf Anfrage von persoenlich.com.

Nachdem CH Media seit kurzem die Lizenzrechte für 23 ausgewählte Spiele der Uefa Champions League, der Uefa Europa League und der neu geschaffenen Uefa Europa Conference League pro Saison besitzt, ist der Erwerb der Sportrechte zur Übertragung von fünf Spielen der Schweizer Nationalmannschaft pro Zwei-Jahres-Zyklus laut Mitteilung «ein neuer Höhepunkt». 3+ werde eine Auswahl an Qualifikationsspielen, Freundschaftsspielen und Spielen der Nations League zeigen. «Alle Spiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft sind extreme Publikumsmagneten. Es gibt im Free-TV eigentlich nichts, was mehr Marktanteile bringt», so Elsener gegenüber persoenlich.com.

TV24 zeigt neu auch die Nations League Finals

Künftig noch mehr Nationalmannschaftsfussball gibt es bei TV24. Der nationale TV-Sender von CH Media zeigt neu die Uefa-Nations-League-Finals, falls sich die Schweiz nicht qualifiziert und in diesem Fall erstmals ein internationales Endrundenturnier der Uefa. Der Sieger der Nations League wird aus jeweils vier Halbfinalisten aus den 55 Uefa-Mitgliederverbänden ermittelt. TV24 zeigt das internationale Endrunden-Turnier der Uefa in den Jahren 2023, 2025 und 2027.

TV24 zeigt zudem – wie bereits in den letzten sechs Jahren – weiterhin Spiele der europäischen Top-Nationalmannschaften, jeweils ein «Match of the Week» einer «Week of Football» der Qualifikationswettbewerbe zur Europa- respektive Weltmeisterschaft sowie der Nations League. Diese sogenannten Drittrechte werden je zur Hälfte mit der SRG geteilt, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Dank der neu erworbenen Rechte dürfen sich die Fussballfans in den nächsten sieben Jahren auf bis zu 57 internationale Spiele erster Güte auf den nationalen TV-Sendern 3+ und TV24 von CH Media freuen. Sämtliche Spiele werden auch auf dem Streaming-Dienst «oneplus» zu sehen sein, der im vierten Quartal 2021 lanciert wird.

Über die finanziellen Parameter des Vertrages will CH Media keine Auskunft geben. «Wir investieren natürlich stets bedacht in neue Programminhalte», so Elsener auf Anfrage.

Kooperation zwischen SRG und CH Media

Auch die SRG informiert über die Rechtevergabe per Mitteilung. Man habe sich die Rechte bis 2028 sichern können. «SRF, RTS, RSI und RTR werden auch in Zukunft umfassend und live über die Schweizer Fussballnationalmannschaft der Männer und die Europameisterschaften berichten. Zusätzlich werden die SRG-Sender neu ausgewählte Länderspiele ohne Schweizer Beteiligung zeigen», heisst es.

Dass nun CH Media auch zum Zug kommt, sei im Interesse der SRG: «Es ist ein strategisches Ziel der SRG, mit privaten Medienunternehmen zu kooperieren. Die Zusammenarbeit der SRG mit CH Media im internationalen Fussball ist ein Beispiel für eine gelungene Kooperation. Im Mittelpunkt steht das sportinteressierte Schweizer Publikum, das weiterhin einen erstklassigen Service mit allen Spielen des Schweizer Nationalteams und den Fussball-Europameisterschaften im frei empfangbaren Fernsehen geniesst», lässt sich Generaldirektor Gilles Marchand zitieren. (pd/cbe/eh)