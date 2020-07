Ab der Saison 2021/2022 sublizenziert CT Cinetrade, zu der Teleclub gehört, ausgewählte Spiele der Uefa Champions League, der Uefa Europa League und der neu geschaffenen Uefa Europa Conference League an CH Media. 23 Spiele pro Saison sind ab dann auf den nationalen Free-TV-Sendern 3+ und TV24 zu sehen, wie CH Media in einer Mitteilung schreibt.

Auf den Sendern der SRG werden hingegen bis 2024 lediglich die Highlights der Spiele zu sehen sein. Ab der Saison 2021/22 präsentieren SRF, RTS und RSI an allen 33 Spieltagen direkt nach Abpfiff der 21-Uhr-Partien ausführliche Matchberichte aller Spiele mit allen Toren des Tages, heisst es in einer Mitteilung. Die SRG habe eine entsprechende Sublizenz von der CT Cinetrade erworben.

Livematches bei Teleclub und CH Media

Cinetrade hat sich vor einigen Monaten die umfassenden Ausstrahlungsrechte an den Wettbewerben Uefa Champions League, Uefa Europa League und der neu geschaffenen UEFA Europa Conference League für die Rechteperiode 2021/2022 bis 2023/2024 gesichert. Im Rahmen der nun beschlossenen Kooperation zwischen CT Cinetrade und Sublizenz-Partner CH Media wird die Teleclub-Berichterstattung auch auf den nationalen TV-Sendern von CH Media zu sehen sein.

In der Uefa Champions League zeigen die Sender 3+ und TV24 pro Saison sechs Gruppenspiele sowie das Finale der Königsklasse. In der Uefa Europa League und der Uefa Europa Conference League werden pro Saison 16 Partien live auf den CH-Media-Sendern übertragen. Dazu zählen jeweils ein Top-Spiel pro Spieltag von einem der beiden Wettbewerbe sowie deren Finalspiele. Auch die Highlight-Zusammenfassungen der beiden Europa-League-Wettbewerbe werden im Anschluss an die Live-Spiele gezeigt. Die auf den CH-Media-Sendern übertragenen Spiele werden von Teleclub produziert. Die umfangreiche Live-Berichterstattung des Sportsenders mit Analysen, Experten und Studiogästen sei damit einem noch grösseren Publikum zugänglich, heisst es.

Die Free-TV-Abdeckung der von CH Media übertragenen Partien in der französisch- wie auch italienischsprachigen Schweiz wird über den frei empfangbaren Sender Teleclub Zoom gewährleistet. Zudem sind auf Teleclub Zoom auch in der Deutschschweiz jeweils um 23.15 Uhr alle Champions-League-Highlights im Format «Alle Spiele, alle Tore» zu sehen.

Kritik an «enormen Summen»

SRF kritisiert die «enormen Summen», die für Sportrechte in der Schweiz bezahlt werden. Laut Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG und SRF Sport, könne und wolle die SRG diese nicht bezahlen. Als gebührenfinanziertes Medienhaus habe es für die SRG darum bei den Verhandlungen um die Ausstrahlungsrechte für die Uefa-Klubwettbewerbe eine klar definierte finanzielle Obergrenze gegeben.

Er fügt an: «Natürlich hätten SRF, RTS und RSI dem Schweizer Publikum die Livespiele der Uefa-Klubwettbewerbe auch über die Saison 2020/21 hinaus gerne weiterhin präsentiert. Deshalb bemühte sich die SRG bis zum letzten Moment intensiv um die Verlängerung der Liverechte und reichte sehr gute Angebote ein. Es ist aber leider Fakt, dass nun auch im Schweizer Markt unverhältnismässig hohe Geldbeträge für den internationalen Klubfussball geboten werden.»

Spiele auf SRF, Final bei 3+

Bis zum Ende der Saison 2020/21 gehören die wöchentlichen Livespiele der Champions League und der Europa League auf den SRG-Kanälen zum festen Bestandteil. Bei 3+ wird am 23. August 2020 exklusiv das Uefa Champions League-Finale live aus Lissabon zu sehen sein. Teleclub Zoom überträgt das Finale in der Romandie und im Tessin im frei empfangbaren Fernsehen. (pd/wid)