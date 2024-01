SRF: 32-Jähriger wegen Drohung festgenommen

Gleichzeitig stiess jemand eine Drohung gegenüber SRF aus. Die Zürcher Stadtpolizei konnte am Mittwoch einen Verdächtigen festnehmen. Beim Verdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Schweizer, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Sachbeschädigung am Leutschenbach-Gebäude wurde der Polizei am Dienstag kurz nach 19.30 Uhr gemeldet. Laut ZüriToday kam es zu einem «grossen Polizeieinsatz am SRF-Sitz beim Leutschenbach in Zürich».

Der Verdächtige soll gemäss Polizei auch Urheber der Drohung gegenüber SRF sein. Um welche Art der Drohung es sich handelte, gab die Polizei auf Anfrage nicht bekannt. (sda/cbe)