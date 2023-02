CH Media Entertainment: 32Today ist live

Nach den Regionen Ostschweiz (FM1Today), Zentralschweiz (PilatusToday), Aargau (ArgoviaToday), den Regionen Zürich (ZüriToday) und Bern (BärnToday), sind die informativen und unterhaltenden regionalen Today-Inhalte ab sofort auch für die Regionen Solothurn, Oberaargau und Olten auf 32Today verfügbar.

Für die neuste Today-Plattform von CH Media Entertainment wurde ein bunt gemischtes und in der Region verwurzeltes Team rekrutiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Leitung des Redaktionsteams übernimmt Manfred Joss, der zugleich als Chefredaktor elektronische Medien Solothurn agiert.

Manfred Joss (Bild: zVg)



Der 43-jährige ist bereits seit 2011 für Radio 32 tätig, zuletzt als Programm- und Redaktionsleiter. In seiner neuen Funktion verantwortet er die aktuell 11-köpfige Radio 32- und 32Today-Redaktion und berichtet an Oliver Steffen, Chefredaktor Regionale Elektronische Medien (TV Regional, Radio und Today). Manfred Joss zum neusten Today-Familienzuwachs: «Ich freue mich sehr darauf, mit dieser schlagkräftigen Redaktion die wichtigen Geschichten unserer Region in Wort, Bild und Video zu erzählen.»



Christian Ortner, Leiter Today und Mitglied der Chefredaktion, zu 32Today: «Mit dem Start von 32Today entwickeln wir unser Today-Netzwerk konsequent weiter. Es freut mich sehr, dass wir mit unserer sechsten regionalen Newsplattform nicht nur ein neues Produkt, sondern wiederum neue Stellen schaffen konnten.» (pd/mj)