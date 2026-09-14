SRF: 38 Vollzeitstellen weniger bis 2027

Publiziert am 14.09.2026

Von den 9,7 Millionen Franken fallen 7,9 Millionen direkt bei SRF an, weitere 1,8 Millionen bei den seit April 2026 SRG-weit organisierten Produktionsleistungen. Der Stellenabbau betrifft 38 Vollzeitstellen; rund die Hälfte davon lässt sich laut SRF über die natürliche Fluktuation auffangen, in den übrigen Fällen kommt es zu Kündigungen oder Frühpensionierungen. Für die Betroffenen gilt der Sozialplan der SRG. SRF-Direktor Roger Elsener lässt sich in einer Mitteilung mit den Worten zitieren: «Dass wir uns von geschätzten Kolleginnen und Kollegen trennen müssen, fällt uns schwer – ist aber aufgrund der Sparvorgaben leider unumgänglich.»

Programmlich zeigen sich die Folgen zuerst am Mittwochabend: Der lineare Sendeplatz von «Reporter» fällt weg, die Marke soll multimedial weitergeführt werden. An ihre Stelle zur Primetime um 21 Uhr rückt der «Kulturplatz», während auf dem bisherigen 22.25-Uhr-Slot künftig Reportageformate wie «rec.» und «SRF Impact» laufen. Der «DOK»-Sendeplatz am Donnerstag wird um weitere Inhalte ergänzt, darunter «Mona mittendrin», «Donat auf Achse» sowie «DOK»-Produktionen von RSI und RTS. Zudem konzentriert SRF künftig zwei Erstausstrahlungen auf die Primetime, ausgenommen davon sind Sportübertragungen.

Engere Zusammenarbeit mit anderen Sprachregionen

Mit der Zusammenlegung der bisherigen Chefredaktionen zu einer multimedialen Informationsabteilung will SRF Synergien heben und eine trimediale Planung umsetzen. Bei tagesaktuellen News-Sendungen sowie bei «Kassensturz» und «Rundschau» ist eine engere Zusammenarbeit mit den anderen Sprachregionen der SRG vorgesehen. Sinken sollen zudem die Herstellungskosten mehrerer Formate, darunter «SRF bi de Lüt», «Late Night Switzerland», «Einstein», «Puls» und der «Literaturclub».

Im Radio konzentriert SRF die Erstausstrahlung wöchentlicher Formate künftig auf die 40 publikumsstärksten Wochen des Jahres; in den übrigen Wochen sollen vermehrt Wiederholungen und moderierte Musikprogramme laufen. Betroffen sind etwa «International», die «Samstagsrundschau» und «Spasspartout». Die Kultursender Radio SRF 2 Kultur, RTS Espace 2 und Rete Due sollen mittelfristig enger zusammenarbeiten; der Standort Basel bleibe davon laut Mitteilung unberührt. Bei SRF Virus wird das lineare Programm mit reduzierten redaktionellen Ressourcen weitergeführt, der Schwerpunkt verschiebt sich auf digitale Plattformen.

Weitere Einsparungen sind laut Mitteilung unternehmensweit durch einen vermehrten Einsatz von künstlicher Intelligenz sowie durch Reduktionen bei Marketing, Markenführung und Archiven vorgesehen.

Zusätzlich zu den SRF-internen Massnahmen spart der neue, SRG-weite Bereich Angebot – zuständig unter anderem für die national gesteuerten Genres Sport und Fiktion sowie für Swissinfo und Play+ – 7,4 Millionen Franken ein und baut zwölf Vollzeitstellen ab. Dazu zählt auch der bereits im Juni 2026 kommunizierte Verzicht auf die Live-Übertragung der Uefa Champions League ab der Saison 2027/2028.

Die SRG muss gemäss eigenen Angaben bis 2029 rund 270 Millionen Franken einsparen, davon 80 Millionen bereits bis 2027. Grund ist in erster Linie die vom Bundesrat beschlossene Reduktion der Medienabgabe. (pd/cbe)